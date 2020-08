"Nosotros no hemos sido tan golpeados por la pandemia", dice AMLO

Al registrarse 50 mil 517 personas fallecidas por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró México no ha sido tan golpeado por la pandemia y sí se trata de resultados nuestro país se encuentra en quinto lugar de decesos por el nuevo virus en el continente americano.

"No me gustan las comparaciones, pero en el concierto de las naciones afectadas en la pandemia nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elemento que nos afectan como las enfermedades crónicas.

"Pero son más los fallecidos, de acuerdo a la población, en Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, que en México; y si nos comparamos con Europa son más los fallecidos que España e Italia".

No obstante, el titular del Ejecutivo reconoció que las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión han influido en el número de decesos.

En su conferencia de prensa, en la Zona Naval de esta ciudad, el presidente López Obrador reiteró su respaldo y apoyo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y al grupo de expertos que han tenido un manejo responsable de la pandemia; sin embargo, por "politiquerías" han lanzado una campaña contra López-Gatell.

"Quisieran que no estuviera López-Gatell para que no hubiera información y reinara el caos. Nuestros adversarios, si no informáramos, no quiero ni recordarlo, pero lo voy a decir para ver si se serenen.

"Al regresó de una gira me acecharon medios, cámaras, para preguntarme qué ya había fallecido la primera persona por Covid, afortunadamente no sucedió (el deceso)".

México tiene menos problemas que EU

Luego de que Estados Unidos colocó a México en el nivel máximo de alerta de viaje, con la recomendación de "No Viajar" por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es respetuoso de esta decisión; sin embargo, indicó que México tiene "mejor situación" en la pandemia que la Unión Americana, en referencia a los comentarios del presidente Donald Trump quien afirmó que nuestro país tiene grandes problemas con el Covid-19.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Sector Naval de Cabo San Lucas, el titular del Ejecutivo federal indicó que tiene muy buena relación con el gobierno de Donald Trump, con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y reconoció que a pesar de la contingencia sanitaria no se ha cerrado la frontera entre ambas naciones.

"Nosotros somos muy respetuosos de esas opiniones. Tenemos comunicación permanente con el gobierno Estados Unidos, con la embajada de Estados Unidos en México y no nos han notificado nada este adverso nada que signifique ir en contra de nuestro país no sabemos de estas alarmas, de estas advertencias. Al contrario, es muy buena la relación con el gobierno Estados Unidos, con el embajador, acabo de hablar con él por teléfono hace tres días y constantemente tenemos comunicación.

"Sigue habiendo relaciones y sigue habiendo comunicación y no se cerraron las fronteras para lo esencial ese acuerdo se mantiene no habido una modificación a ese acuerdo, de modo que esperemos que con más información de nuestra parte si hay alguna duda se vaya aclarando".

Acompañado del gobernador Carlos Mendoza Davis, el mandatario se refirió a las declaraciones que hizo hace unos días el presidente Donald Trump quien afirmó que México "tiene grandes problemas con el Covid" y agradecía que existiera el muro en la frontera para frenar.

"Se hablaba, por ejemplo, de qué en México había mucho contagio, se había declarado en ese sentido, lo cierto es que nosotros y por eso ofrezco disculpas por anticipado (pero) tenemos menos problemas con la pandemia que los problemas que desgraciadamente ellos están enfrentando nuestros vecinos, amigos.

"Lamentamos mucho, pero la situación nuestra, aunque repito son pésimas, de mal gusto las comparaciones, es mejor situación y lo lamentamos, porque ellos nos han ayudado. El presidente Trump nos mandó equipos, ventiladores y es muy buena la relación que tenemos", agregó.