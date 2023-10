Notifican expulsión a priistas; Ruiz Massieu se acerca a MC

El Consejo Político Nacional del PRI notificó de la expulsión de varios destacados cuadros que fueron gobernadores, así como actuales senadores que recientemente renunciaron a la bancada tricolor, que buscan una candidatura por el PVEM o que han manifestado su respaldo o simpatía por la virtual candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

Entre los nombres que entregó la Comisión de Honor y Justicia del PRI destacan los exgobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; de Tlaxcala, Marco Mena; los exsecretarios de Gobernación; y de Relaciones Exteriores, que son actualmente senadores, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.

El senador del PRI, Mario Zamora, confirmó a EL UNIVERSAL de este proceso de expulsión donde también destaca el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien hace una semana renunció a la bancada del PRI para buscar la candidatura de Yucatán con el respaldo del PVEM.

También fueron expulsados de las filas del tricolor que dirige Alejandro Moreno, Eviel Pérez Magaña, la senadora Nuvia Mayorga, Pedro Armentia, diputado federal que recientemente se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano.

Mario Zamora dijo que además varios dirigentes y legisladores estatales, sobre todo del estado de Sinaloa que han manifestado respaldo a la virtual candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

Entre otros, Fernando Pucheta, Jesús Valdés, Faustino Hernández, Cinthia Valenzuela y Ricardo Madrid.

En comunicado, "Alito" Moreno refirió que quienes han traicionado al tricolor les dijo que "la lealtad es una decisión, la lealtad no se impone por la fuerza; ser leal es una elección que sólo la gente con coraje, con valor y con carácter puede realizar".

Añadió que "la deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido", porque "no hay peor castigo que el olvido de la militancia"

El líder nacional del PRI consideró que "quienes se han ido nos han hecho un favor; su partida nos va limpiando la casa", mientras que "quienes están, tienen todo nuestro reconocimiento y absoluta confianza". Asimismo, refrendó su "absoluto respaldo" al Instituto Nacional y al Tribunal Electoral, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los organismos autónomos.

Ruiz Massieu se acerca a MC

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas admitió tener acercamientos con el partido Movimiento Ciudadano, en el marco de su expulsión del PRI, en donde militó a lo largo de su carrera política, al igual que su padre José Francisco Ruiz Massieu y su tío, el expresidente, Carlos Salinas de Gortari.

Al admitir que las opciones políticas son cortas, la excanciller en el sexenio de Enrique Peña Nieto reveló que le gustan "los postulados de Movimiento Ciudadano", al tiempo que rechazó una posible incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"Me gustan los postulados de Movimiento Ciudadano", dijo Ruiz Massieu Salinas en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula esta mañana.

Sin embargo, Ruiz Massieu destacó que "es curioso" que la expulsen cuando ella fue quien renunció a ese organismo político.