"Nuestra playa es un lugar seguro", dicen en Zipolite

La morenista Saymi Pineda Velasco, edil de San Pedro Pochutla, municipio al que pertenece la agencia de Zipolite, compartió en su página oficial de Facebook un post donde se presume que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud vacacionó en las playas de este destino turístico de la Costa de Oaxaca.

En la publicación de la página Azul Profundo, dedicada a promocionar atractivos turísticos de Zipolite y obras del gobierno de Pineda Velasco, se asegura que la elección de López-Gatell de este destino es una muestra de que el sitio es seguro y se invita a las personas a conocerlo.

"Si aún dudas de qué tan seguro es Zipolite en tiempos de pandemia, déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, nuestra playa es un lugar seguro, tanto que nos honramos de que el Subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez disfrute de ella y que sean las playas de Pochutla las que haya elegido para vacacionar", dice la publicación compartida por la presidenta municipal de Morena.

Zipolite es la única playa en México que en la que oficialmente se permite el nudismo desde 2016, por lo que a finales de enero y principios de febrero se realiza el Festival Nudista Zipolite, que este 2021 celebra su sexta edición y está convocado para el fin de semana del 29 al 1 de febrero.

Según la publicación compartida por la morenista, el vocero de la estrategia federal contra la pandemia comió en el restaurante El Alquimista; además se invita a los visitantes que no conocen este destino, a descubrirlo.

De acuerdo con el propio ayuntamiento de Pochutla, el municipio, al igual que todo el estado, se encuentra en la fase naranja del semáforo epidemiológico, por lo que se permite un 30% de capacidad de hospedaje, y supervisores recorren las playas para verificar que se cumplan las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, en cada uno de los establecimientos.

Hasta el corte más reciente de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), hasta el 3 de enero, San Pedro Pochutla registra un acumulado 144 casos confirmados de Covid-19, de los cuales uno está activo, así como 10 defunciones.

Mientras que a nivel estatal Oaxaca llegó a los 28 mil 524 casos y las 2 mil 137 defunciones; de ese total, mil 452 casos y 142 defunciones se reportan en la región Costa, así como otras 476 personas que esperan los resultados de la prueba y se consideran sospechosas al virus.

Multa con arresto o 500 pesos a quien no use cubrebocas

Uso obligatorio de cubrebocas está desde octubre

La decisión de que el uso del cubrebocas sea de carácter obligatorio en este municipio de la región Costa de Oaxaca se tomó desde el pasado mes de octubre, bajo el argumento de "la omisión de algunos ciudadanos con el uso de cubrebocas al salir de casa", informó el municipio.

Y según los recibos de cobro que se le entregan a quienes han sido arrestados, dicha decisión se fundamenta en que al no usar cubrebocas se está violentando el artículo 44 fracción lX del Bando Municipal, mediante el cual se sancionan acciones que contravengan disposiciones de autoridades en materia sanitaria, y que ponga en riesgo la salud de la población.

El ayuntamiento, encabezado por Saymi Pineda Velasco (Morena), aseguró que la medida aplica tanto a ciudadanos como a empleados municipales; incluso, el 17 de octubre, informó que puso bajo arresto de 24 horas a un elemento de la policía municipal quien participó en una detención sin portar el cubrebocas, por "no cumplir con disposiciones sanitarias al realizar su trabajo".

La medida no ha sido bien recibida por la ciudadanía, y apenas en los últimos días del 2020, se cuestionó a la edil por el monto de la multa, pues habitantes aseguraron que lacera su economía, y se le cobra incluso a personas que llegan de otras comunidades, aunque desconozcan tal disposición.

El 20 de noviembre pasado, el último día que se dieron a conocer estas cifras, el municipio informó que se había detenido por esta causa a 65 personas, de las cuales 2 decidieron pagar su falta administrativa con trabajo comunitario, 53 pagaron los 500 pesos y 10 quedaron en detención. Hasta esa fecha, el monto recaudado por multas era de 26 mil 500 pesos.

Piden que Gatell sea sancionado

El ayuntamiento ha sido enfático en que el uso del cubrebocas se debe vigilar al realizar las actividades esenciales y también exhortó a los ciudadanos a usarlo en las reuniones familiares de fin de año; además, supervisores recorren las playas para verificar que se cumplan las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, en cada uno de los establecimientos.

Por ello, ciudadanos cuestionaron a través de las redes sociales si también se sancionaría al funcionario federal con los 500 pesos por no usar el cubrebocas.

