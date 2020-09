Nueva norma limita soya en el atún

La Secretaría de Economía (SE) emitió la nueva Norma Oficial Mexicana para el atún envasado, con la cual pretende evitar que se venda más soya que pescado en cada lata, como denunció el año pasado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que ocurría con algunas marcas.

Con esta nueva normatividad, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se determinó que solamente se permitirá que 50% de la masa drenada sea soya, verdura, leguminosas y aderezos, entre otros, mientras que la otra mitad debe ser atún.

La NOM-235-SE-2020 Atún y bonita preenvasados-denominación-especificaciones, información comercial y métodos de prueba entrará en vigor el 1 de abril del próximo año, y con ello se cancelará la actual norma NOM-084-SCFI-1994.

El origen del cambio tiene que ver con que, en marzo de 2019, el Laboratorio de Análisis de la Profeco dio a conocer que encontró más soya que atún en 18 de 57 latas de producto que se verificaron, sobre todo en marcas propias de cadenas de autoservicio.

En una de las latas se encontró que 62% de la masa drenada era soya, por lo que la Profeco consideró que éstas debían llamarse "soya con atún". Si bien hubo casos en los que se encontró de 30% a 40% de soya, también hubo otras presentaciones que no la incluían o que registraron entre 6% y 7% de soya en la masa drenada de la lata.

Por ello se impulsó la renovación de la nueva norma, la cual pide que se "describa la información comercial de tal manera que no induzca al consumidor a errores ni engaños", tal como se descubrió hace año y medio.

Eso significa que, a partir de la fecha de vigencia de la nueva norma, las latas deberán contar con la nueva información comercial prevista, pues de no hacerlo así, la Profeco podrá sancionar. Ello significa que el producto podrá contener soya, verduras, leguminosas, chile, mayonesas, aderezos, ensaladas o mezcla de verduras, entre otros ingredientes, siempre y cuando representen hasta 50% de la masa drenada de la lata.

Además, el pescado puede ser aleta amarilla, aleta azul, aleta negra, ojo grande, albacora, blanco, bonita, melva, barrilete negro o tongol.

La masa drenada deberá representar como mínimo 65% del contenido neto de la lata, excepto para envases flexibles, lo que implica que el 35% restante puede ser de aceite vegetal, de oliva, aceite con agua o, también, agua con condimentos.

Los productores de atún o bonita enlatado deben cuidar que no haya una gran cantidad de trozos de atún, por lo que dependiendo del tamaño se limitan a representar entre 18% y 30% de la masa drenada.

Si bien se publicó ayer la nueva Norma Oficial Mexicana para el atún y bonita preenvasados, la industria cuenta con poco más de seis meses para ajustarse a la normatividad. Así, de acuerdo con la Secretaría de Economía, se permitirá que se comercialicen las presentaciones actuales de atún hasta antes del 1 de abril del próximo año.