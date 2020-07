Nuevas reglas para visitar las playas de Acapulco

En los últimos días, Acapulco ha experimentado una serie de reglas un poco más estrictas para visitar sus playas. La idea es que se prevenga un aumento de contagios de Covid-19 por la actividad turística y las costas tengan que cerrar de nuevo. A continuación te explicamos en qué consisten los lineamientos.

A casi tres semanas de que las playas reabrieron, la Secretaría de Turismo municipal ha reportado un promedio de ocupación de 11.3%. Recordemos que desde el inicio se estableció que los hoteles solo pueden operar al 30% de su capacidad.

Las reglas de Acapulco

Se instalaron 66 módulos de atención en los accesos de playas del destino. Este sistema está vigente también en Ixtapa-Zihuatanejo, donde se colocaron 13. Los encargados de cada módulo deben vigilar que el reglamento se cumpla e informar a los visitantes sobre qué está permitido hacer y qué no.

Antes de acceder a la playa deben tomarte la temperatura, brindarte gel sanitizante y, en caso de que no tengas, darte un cubrebocas de manera gratuita.

Estas son las únicas actividades permitidas en las playas:

-Nadar, caminar y correr de manera individual.

-Reunirse en grupos de máximo tres personas, guardando la sana distancia entre sí.

Esto es lo que no se puede hacer:

-No se puede comer a la orilla del mar. Tampoco está permitido que te sirvan comida ahí los restaurantes a pie de playa u hoteles.

-No encontrarás mobiliario de playa, como mesitas o camastros.

-No está permitido ingerir bebidas alcohólicas.

-Está prohibido el acceso a mascotas.

-Tampoco hay tours a caballo o en vehículos motorizados.

El acceso a las playas es de siete de la mañana a las siete de la noche.

Podrás encontrar anunciadas las medidas de seguridad en todos los hoteles.

Retiraron construcciones

El fin de semana pasado Semarnat anunció que, junto con el gobierno municipal y la Guardia Nacional, retiraron una serie de construcciones irregulares en algunas playas de Acapulco, como Carabalí y El Golfito. El objetivo, según el anuncio en redes sociales, fue "garantizar el acceso y disfrute de estos espacios para todos los ciudadanos".

En las redes, las opiniones de la gente fueron divididas. Algunos se quejaron de que las instalaciones, fuente de sustento para muchas personas, fueran retiradas o que el operativo se realizara durante la madrugada; otros denunciaron que este tipo de construcciones no permitían el acceso libre a la playa o abusaban en los precios.

A raíz del desalojo, un grupo de prestadores de servicios se manifestaron en la Costera Miguel Alemán el fin de semana pasado.

El 21 de julio la presidenta municipal, Adela Román, presentó el programa "Acapulco: Paraíso Seguro", el cual incluye el operativo llevado a cabo hace unos días con Semarnat. "Se retiró el mobiliario de Playa Carabalí y de El Golfito, rescatando esta zona que durante años dio una pésima imagen al turismo y era fuente potencial de contagios, incluso refugio para la delincuencia", dice el comunicado oficial.

Otra de las acciones anunciadas es la limpieza de playas con un programa de empleo temporal en beneficio de pescadores y buzos que han sido afectados por la pandemia.