Nuevo gazapo de la Secretaría de Cultura y ahora con Octavio Paz

Una nueva errata desde la Secretaría de Cultura federal pasó de celebración a cosechar críticas severas por parte de los usuarios de redes sociales durante esta mañana de domingo, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) publicó un poema de Octavio Paz para recordar los 30 años de que recibió el galardón, pero se le fue un "pequeño error", escribieron Premio Novel en lugar de Premio Nobel.

La postal que incluía el fragmento del poema que dice: "Insiste, vencedora, porque tan sólo existo porque existes, y mi boca y mi lengua se formaron para decir tan sólo tu existencia y tus secretas sílabas, palabra impalpable y despótica, substancia de mi alma.", fue corregida pero ya estaba publicado su error y comprobado por los lectores de Twitter. Ya luego optaron por eliminarla.

Los comentarios no se hicieron esperar tras la postal. Uno de los usuarios señaló: "Ya solamente lo hacen para hacer encabronar a la oposición, no es posible que sean tan, tan pendejos. O sí?". Otro usuario escribió: "@tweet_stamp Es increíble que los responsables de hacer estos gráficos de Bellas Artes sean tan mediocres.".

Tras darse cuenta del error, el mensaje fue borrado para después subir uno nuevo, pero con la disculpa por su falta ortográfica.

"Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores por el error ortográfico en el gráfico anterior. Gracias por su comprensión."

Otros errores

El 15 de julio, una nueva pifia, pero ahora de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México fue motivo de grandes críticas por los usuarios de redes sociales, ya que en un tuit escribieron: "Un día como hoy, pero de 1914, Victoriano Huerta, entonces presidente de México, renunció a su cargo "ante el inevitable avance triunfal de las fuerzas constitucionalistas", se lee en la ficha que compartió.

Sin embargo, los usuarios no tardaron en señalar que la imagen que acompañaba el texto estaba equivocada por tratarse de un retrato de Francisco I. Madero, quien fue presidente a partir del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913 y fue fusilado el 22 de febrero del mismo año, como resultado del golpe de estado dirigido por Victoriano Huerta.

El pasado 24 de mayo, una vez más, la Secretaría de Cultura de la CDMX cometió otro error que le costó caro y le provocó burlas en Twitter. Esa mañana publicó una postal sumándose a la conmemoración por el 101 aniversario de la muerte del poeta y diplomático Amado Nervo, pero le cambió la nacionalidad y puso que era uruguayo, en lugar de mexicano.

Los usuarios se dieron cuenta del error y aunque la dependencia borró el tuit, los mensajes con burlas y comentarios donde señalaban la ignorancia del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura y de los trabajadores de esa dependencia local, circularon rápido.

En otro momento, pero ahora de la Secretaría de Cultura federal también fue blanco de las burlas luego de que el pasado 19 de enero, en sus redes sociales, generó polémica por una publicación donde recordaba al "jalisciense" José Alfredo Jiménez, cuando el cantante era originario de Guanajuato.

"Celebramos el 94 aniversario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores e intérpretes que más ha aportado a la identidad mexicana. ¿Qué canción de este jalisciense interpretarías en su honor?", decía la publicación en su cuenta oficial de Twitter, que tras la polémica fue eliminada.

En febrero de 2019, esta misma dependencia, envió a sus empleados un oficio para informarles que en virtud de la conmemoración del 5 de febrero, en el que se celebra la "Batalla de Puebla", tendrían descanso obligatorio. Ante el error, enviaron un segundo oficio con la conmemoración correcta, Día de la Constitución.

El documento con la conmemoración errónea, firmado por Hugo Hernández Huesca, director general de Administración de la Unidad de Administración y Finanzas, circuló en redes sociales y provocó comentarios de sorpresa y de burla de los usuarios.