Nuevo León alcanzará a Corea del Sur en número de pruebas de Covid-19

El gobierno de Nuevo León, alcanzará en un mes el número de pruebas por millón de habitantes que realizó Corea Sur, para aplanar la curva de contagios y evitar que colapse el sistema hospitalario, afirmó el Secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario mencionó que mientras México ha realizado a escala nacional un promedio de 161 pruebas por millón de habitantes, Corea del Sur tiene un promedio de 6,359 millón de pruebas y es la tasa que espera alcanzar Nuevo León, por lo que uno de los objetivos es hacer más de 30 mil pruebas, con un promedio de mil diarias. Para tal propósito, señaló, se instalarán más sitios para hacer las tomas y los análisis.

Manuel de la O, expresó que esta es una de las medidas que se están llevando a cabo en Nuevo León, como parte de las recomendaciones que está haciendo un grupo de expertos de la consultora McKinsey, contratada para enfrentar la pandemia, y que ha permitido un abordaje diferente a otros estados del país.

Expuso que la firma está apoyando también en la estrategia para el equipamiento hospitalario, adquisición y distribución de insumos, así como en la capacitación del personal médico, además de la reconversión hospitalaria para habilitar espacios exclusivos para pacientes Covid-19, tres de los cuales estarán a cargo de la Sedena, uno por la Secretaría de Salud, otro por el IMSS y uno más por el sector privado.

También se analizan lugares que actualmente no son hospitales, y serían empleados en caso de que se rebase la capacidad existente, como serían gimnasios y las instalaciones de Cintermex.

Manuel de la O, advirtió que no obstante estos preparativos del sector salud, en coordinación con instituciones como universidades, la Sedena, el IMSS y el Issste, para enfrentar la pandemia, puede haber cientos o miles de muertos en la entidad, si se relajan las medidas de aislamiento social, por lo cual hay instrucciones para que la policía estatal o de los municipios, suspendan fiestas privadas que se realizan en quintas o residencias.

Estimó el secretario de Salud que en este momento el 80 por ciento de la población está siguiendo la recomendación de quedarse en casa. Además insistió en que es obligatorio el uso de cubrebocas para toda la población.

Manuel de la O comentó por otra parte que hasta el momento cuatro pacientes han recibido plasma de personas que se aliviaron de Covid-19, y tres de ellos manifiestan mejoría, pero aún es prematuro afirmar que el procedimiento es efectivo, y es necesario esperar más tiempo para observar la evolución y que se aplique en más personas.

Hasta este domingo, la cifra de personas contagiadas por coronavirus ascendió a 124 casos confirmados por el Indre y 78 en hospitales y laboratorios privados, para un total de 202 casos en total, Asimismo, se han recuperado 105 pacientes, que representan el 52 por ciento del total, dijo el titular de Salud de Nuevo León.

En tanto, la cifra de pacientes sospechosos es de 327 incluyendo varios integrantes del sector hospitalario. El número se incrementó ostensiblemente, debido a que se intensificó la aplicación de pruebas en módulos drive thru, explicó el secretario.