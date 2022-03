Nuevo León anuncia construcción de tres nuevas líneas del metro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que durante su administración se van a construir tres nuevas líneas del metro, que superarán en estaciones y kilómetros de extensión a las tres líneas existentes, que se construyeron durante los pasados seis sexenios.

En tanto, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villareal Rodríguez, detalló que las líneas uno, dos y tres constan de 40.2 kilómetros y 40 estaciones, mientras las tres que proyecta construir el actual gobierno -y se iniciarán este mismo año según el mandatario-, tendrán en conjunto una extensión de 41 kilómetros y 41 estaciones.

Detalló que la Línea 4 será de 13.6 kilómetros y 14 estaciones, Línea 5 se extenderá por 8.5 kilómetros y contará con nueve estaciones, mientras la Línea 6, que tendrá conexión con las cinco primeras, se extenderá por 18.9 kilómetros y tendrá 18 estaciones.

El gobernador señaló, "vamos a hacer en seis años más metro, estaciones y kilómetros que lo que se han construido en 35 años desde que se creó Metrorrey, que fue en noviembre de 1987, y yo todavía no nacía.

Y lo vamos a lograr porque aquí no hay grillos, ni políticos, sino los mejores del país, que van a hacer el mejor Metro del país, de manera técnica y no política".

Recalcó García Sepúlveda, que el proyecto se hará con cero componendas, "aquí estamos dando un claro mensaje a todo Nuevo León, que sí hay dinero y que sí alcanza cuando no se lo roban los políticos corruptos e ineptos que tuvimos en Nuevo León".

Reiteró, "vamos a hacer tres líneas del Metro, vamos a hacer más que en seis sexenios juntos, porque aquí se cuida el dinero y hay gente honorable, intachable manejando la inversión del estado de Nuevo León".

Por eso, dijo, a cinco meses de su administración, "teniendo ya bien proyectados los seis años del nuevo Nuevo León, podemos decir que sí hay dinero para iniciar este año las tres nuevas líneas y terminarlas en este sexenio".

Pidió paciencia "porque estamos haciendo el mejor metro de México, el más nuevo", a este Nuevo León, nada ni nadie lo para porque es lo mejor para todos, se requiere esta movilidad para seguir siendo la ciudad más competitiva de México, porque el transporte tan malo que tenemos nos bajó en competitividad, somos primer lugar en todo, pero octavos en transporte, en el país.

La línea 6, dijo García Sepúlveda " es la que siempre soñamos", porque conectará a las otras cinco y "será única en México y el mundo que llegue a nuestro gran parque público, el Parque Fundidora", porque ninguna otra línea del Metro en el mundo llega a su parque público más importante.

Además, expresó, quedará muy cerquita, "a kilómetros" del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, para que, ojalá le toque en su gobierno y de lo contrario, "no pasa nada", pero quedará todo listo, para que en un futuro los pasajeros puedan llegar en Metro hasta la terminal aérea para sus viajes internacionales.