Nuevo León es la máquina que remolca a México, afirma "El Bronco"

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón , "El Bronco", afirmó que Nuevo León es la máquina que remolca a México, pero el tren está muy pesado, y aun así ha podido salir adelante, generando confianza para atraer inversiones y consolidándose como el estado con menos pobres.

Al acudir a la inauguración de la primera planta de la empresa de capital sueco, Dometic, que ofrecerá más de 300 nuevos empleos en el ramo de fabricación de sistemas de refrigeración, en el parque industrial de Apodaca, "El Bronco" destacó la importancia de dar certeza a las compañías extranjeras para que se establezcan en la entidad a fin de fomentar la inversión y el desarrollo industrial del estado.

Por ello, aseveró, "cuando los gobiernos logremos generar la confianza completa, las empresas llegarán por si solas, eso es importante y esto hace que quienes vienen a visitarnos digan que aquí está bien para invertir".

Agradeció a los inversionistas y les dijo que gracias la nueva empresa "habrá refrigeración, y las caguamas estarán un poco más frías, y por eso son exitosas las empresas que dan comodidad que es lo que demanda la sociedad".

"El Bronco" afirmó que le ha dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador que si seguimos con el plan de asistencialismo, vamos a llevar a México a un lugar que no queremos, porque la gente estará esperando la dádiva en lugar de trabajar para producir.

Y en su mensaje a los trabajadores de la nueva empresa agregó que el mejor dicho de los nuevoleoneses debe ser "dinero mata carita, porque con dinero baila el perro y si traen lana, en su casa van a ser bien recibidos".

A los directivos de la empresa sueca, les dijo que si han decidido invertir en Nuevo León es aquí "hemos ido creando la infraestructura humana" para facilitar los nuevos negocios.

Agregó que ojalá cubran sus impuestos, y no los evadan porque con los impuestos de los nuevoleoneses tanto él como el alcalde de Apodaca, César Garza, reciben un salario "no suficiente, pero más o menos, yo no estoy de acuerdo que ganemos menos que el presidente, pero bueno, ni modo, hay que trabajar y ganar con un esfuerzo, dependiendo de lo que haces".

Estos impuestos también han permitido la creación de preparatorias militarizadas, que están creando generaciones de jóvenes con más disciplina y amor a la familia, que serán la base de sus próximos trabajadores, comentó "El Bronco".

Luego señaló que Nuevo León es el estado con menos pobres de todo el país, ¿cómo le hicimos? no regalamos nada, no creo en Santa Claus, en Nuevo León eso no existe, es gacho, le trae a los que tienen, es mejor trabajar y producir para ser el Santa Claus de nuestra familia".

Juan Vargues, CEO de la empresa Dometic, dijo que la empresa de origen sueco busca incrementar el desarrollo industrial en la entidad gracias a la producción de diversos tipos de aire acondicionado. La compañía cuenta con 27 centros de producción en 12 países.