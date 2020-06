Nuevo León rebasa 200 casos diarios de Covid-19; brote en albergue para migrantes genera 30 nuevos contagios

Nuevo León rebasó los 200 casos diarios de Covid-19 que el gobierno del estado puso como límite promedio a registrarse durante dos semanas, para frenar la reactivación económica que arrancó el 1 de junio con las nuevas empresas esenciales y el 10 de este mes con todos los establecimientos de comercio y servicios no esenciales, con excepción de aquellos establecimientos o instalaciones donde se registran grandes concentraciones de personas.

La cifra de 202 contagios de coronavirus que se reportaron este sábado se disparó por un brote que se detectó en el albergue para migrantes Casa Indi, ubicado en el municipio de Monterrey, donde 30 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos, dieron positivo a la enfermedad y dos de ellos tuvieron que ser internados en el Hospital Metropolitano al presentar insuficiencia respiratoria.

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que otros 28 pacientes de Covid-19 ya confirmados en la Casa Indi permanecen aislados en un pabellón, donde son atendidos por personal de la Secretaría de Salud para vigilar su evolución de salud, mientras efectivos de Fuerza Civil cuidan las instalaciones para que no salgan a la calle y propaguen el SARS-CoV-2.

De la O confió que todos superarán la infección porque son jóvenes y no presentan comorbilidades.

El secretario de Salud estatal refirió que otras 88 personas, procedentes en su mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras, que permanecían en el albergue para migrantes, por ser sospechosos de la enfermedad viral fueron trasladados al Macrocentro Bicentenario de la colonia Independencia para mantenerlos en aislamiento por si desarrollan síntomas de coronavirus. A todos ellos se les realizaron pruebas de PCR y están en espera de los resultados, aseveró.

Admitió que durante los días que lleva la reactivación económica desde el 1 de junio ha crecido la cifra de contagios, pues apenas el viernes se estableció un nuevo récord diario con 191 pacientes y este sábado se estableció un nuevo máximo con 202 casos confirmados, tanto por el Indre, como por laboratorios y hospitales privados.

"Así como vamos en Nuevo León, podemos poner el ejemplo de que podemos reactivar la economía y que se conserve la salud", dijo en conferencia de prensa.

Hasta este sábado, informó Manuel de la O, Nuevo León acumula cuatro mil 782 casos de contagios; 202 más que el viernes. Asimismo se registraron seis nuevas defunciones para un total de 176 desde que inició la pandemia en la entidad.

Entre los fallecidos hay dos residentes del asilo de ancianos Luis Elizondo de Ciudad Guadalupe, que acumula 14 decesos.

Por otro lado, el secretario afirmó que Nuevo León ha realizado ya casi 50 mil pruebas de PCR, considerada la más efectiva para detectar el virus SARS-CoV-2, aunque volvió a realizar un llamado para que la gente asintomática no se haga la prueba que el gobierno estatal aplica de manera gratuita.

Reiteró que hay personas que se la han realizado más de 10 veces y al preguntarles por qué lo hacen, comentan "es que vivo cerca, o iba pasando por ahí", sin que hayan tenido síntomas.

Agradeció al gobernador Jaime Rodríguez por su apoyo para la adquisición de otras 20 mil pruebas PCR.

También ofreció una disculpa a las personas que se aplicó la prueba de coronavirus y no han recibido los resultados pues atribuyó a que la meta era realizar era mil pruebas diarias, pero hay días que han realizado de 2 mil 200 a 2 mil 400, y esto hizo que se saturaran los laboratorios estatales y privados con los que se tiene contrato.

Prometió que en una semana el problema quedará solucionado para entregar los resultados en 24 o 48 horas, tal como se da con los pacientes en estado grave o crítico.

Por otro lado, Manuel de la O afirmó que, aunque no habían recibida autorización de Cofepris, Nuevo León fue el primer estado en practicar transfusiones de plasma de pacientes recuperados de Covid-19, a personas en estado crítico por la misma enfermedad.