Nuevo León sancionará con cárcel a quien contagie Covid con dolo

En el marco del peor momento que ha vivido Nuevo León por la pandemia de Covid-19, al registrarse tres días consecutivos con más de 600 nuevos contagios y 74 defunciones por la enfermedad viral en sólo cinco días, se anunció que este martes entrará en vigor una reforma al Código Penal que contempla una pena de tres meses a tres años de cárcel y entre ocho mil 688 y 34 mil 752 pesos de multa, a quien a sabiendas de tener una enfermedad infecciosa transmisible, ponga en riesgo de contagio a otras personas, o no cumpla con las medidas de aislamiento.

La reforma, publicada hoy en el Periódico Oficial del Estado y que anunció el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, durante la rueda de prensa virtual que se realiza diariamente para actualizar los casos de Covid-19 en la entidad, se aprobó por unanimidad el pasado 28 de mayo por el Congreso local.

La modificación incluyó también duplicar las penas a quienes agredan a médicos, enfermeras, personal técnico y auxiliar de los centros hospitalarios, cuando se enfrente una contingencia de Salud.

En relación a la tipificación del delito "Peligro de Contagio" se estableció para quienes, con conocimiento de que padecen alguna enfermedad grave y transmisible, dolosamente pongan la salud de otro en peligro de contagio, en cuyo caso se aplicarán de tres meses a tres años de prisión y una multa de cien a cuatrocientas cuotas.

Asimismo, si se tratase de una enfermedad incurable o que cause daño grave permanente, la sanción se incrementará en un tanto más.

Este día, el doctor Manuel de la O informó que hay preocupación en el sector Salud público y privado porque cada vez se incrementa el número de contagios y de pacientes hospitalizados, lo que ocasiona que algunos centros médicos se estén saturando.

Este lunes la cifra de contagios acumulados llegó a diez mil 389, el total de personas hospitalizadas es de 751 de los cuales 203 están en estado crítico sometidos al proceso de intubación, mientras la suma de fallecimientos se elevó a 362 con las 14 reportadas este día.

Informó el funcionario que el miércoles se reunirá el Consejo Estatal de Seguridad en Salud para evaluar la situación de la pandemia en la entidad, y el jueves se dará a conocer los colores que se asignarán a los diez indicadores del semáforo estatal, y que marcan la pauta para decidir si se mantiene, adelanta o revierte el proceso de reactivación económica y social.

En otro orden de ideas, respecto a la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que es prematuro decidir la cancelación del Grito de Independencia, aunque se pronunció por analizar para realizar de algún modo la ceremonia, Manuel de la O señaló: "Yo respeto al señor presidente, pero en Nuevo hemos León hemos decidido que no se lleve a cabo la ceremonia del Grito".

Agregó: "somos un estado libre y soberano, cuidamos a la población de Nuevo León, es mi obligación y mi vocación, de cuidar la salud de todos los nuevoleoneses, y hemos decidido en el Consejo de seguridad en Salud que no se lleve a cabo esa actividad".