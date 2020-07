Nuevo León solicitará apoyo federal para atender pacientes Covid

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que la próxima semana acudirá a la Ciudad de México a solicitar apoyo económico a la Federación, para poder atender a los pacientes de Covid-19 a cargo del gobierno de la entidad, pues afirmó que permanecen en promedio de dos a tres semanas hospitalizados, y "se requieren más recursos para seguir atendiéndolos como se merecen".

Según el funcionario, los costos de hospitalización de un paciente de coronavirus en el Hospital Metropolitano son de 40 mil a 50 mil pesos diarios, lo que representa para el gobierno de Nuevo León un costo de 400 mil a 600 mil pesos por persona.

Además, para detectar el virus SARS-CoV-2, la Secretaría Estatal de Salud dice realizar diariamente más de mil pruebas de PCR, que se aplican gratuitamente, y tienen un costo aproximado de dos mil pesos para el gobierno estatal. Hasta este viernes se han realizado 91 mil 762, y están por comprarse otras 20 mil pruebas y "todas las que sean necesarias", dice la O, porque "son instrucciones" del gobernador Jaime Rodríguez.

Manuel de la O ha señalado en diversas ocasiones que hay personas que se han realizado la prueba más de diez veces, aunque no tengan síntomas, sólo porque se sienten culpables al haber estado en alguna fiesta, y quieren saber si se contagiaron para no infectar a otros familiares, o lo hacen por mera curiosidad.

Este viernes, en el Hospital Metropolitano a cargo de la Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León, así como en el IMSS, ISSSTE, Sedena, Universitario y centros médicos privados, hay mil 207 pacientes internados, por la enfermedad viral, la cifra más alta desde que inició la pandemia el once de marzo pasado.

Además, declaró el gobernador Jaime Rodríguez, de los cuatro mil 127 trabajadores de la Secretaría Estatal de Salud, dos mil 080 atienden a pacientes Covid, y se requieren otros dos mil para satisfacer la demanda de servicios ante la elevada tasa de transmisión y contagios diarios.

Ante este panorama, Manuel de la O Cavazos señaló que la próxima semana acudirá a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para gestionar recursos, pues afirmó que el gobierno del estado no cuenta con un fondo para enfrentar la contingencia sanitaria, "y los recursos se agotan".

Agregó, "necesitamos apoyo de la Federación, quiero hablar con mis amigos de la Secretaría para ver si conseguimos un fondo extraordinario, Nuevo León es un estado que aporta mucho al país, es la locomotora de la economía, pagamos muchos impuestos y nos regresan poco del recurso que generamos".

En su reporte de este viernes, el doctor De la O informó que hubo 659 nuevos contagios de Covid-19 para alcanzar un total de 18 mil 067 casos acumulados, al tiempo que hubo 27 defunciones, para sumar 582 decesos por la enfermedad viral.