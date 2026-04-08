Nuevo modelo en salud inicia el año próximo

Ciudad de México.- A partir del 1 de enero de 2027, todos los mexicanos podrán recibir atención médica en el hospital público más cercano a su domicilio sin importar su institución de afiliación, como parte del nuevo Servicio Universal de Salud.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el proyecto busca integrar la infraestructura hospitalaria del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios médicos de Pemex para eliminar las barreras administrativas que actualmente obligan a los pacientes a trasladarse a unidades específicas según su derechohabiencia.

El nuevo modelo estará acompañado por un proceso nacional de credencialización que iniciará en 2026.

A través de éste se entregará una identificación única que permitirá acceder a servicios médicos en cualquier institución pública y que también funcionará como identificación oficial válida para trámites gubernamentales y privados, además de sustituir gradualmente los carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

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La primera fase del proyecto comenzará en 2027 con la universalización de servicios prioritarios, lo que permitirá que cualquier persona acuda al hospital público más cercano para recibir atención de urgencias y permanecer ahí hasta concluir su tratamiento sin ser transferida por motivos administrativos.

El esquema contempla contar con la atención especializada para embarazos de alto riesgo y emergencias obstétricas en hospitales con mayor capacidad resolutiva, así como una red nacional coordinada para pacientes con infartos o eventos cerebrovasculares que garantice acceso inmediato a las salas de hemodinamia.

También se prevé ampliar la detección y tratamiento del cáncer de mama y asegurar la continuidad de terapias complejas — en padecimientos como cáncer, VIH, diálisis y trasplantes— incluso si el paciente pierde su derechohabiencia por cambios laborales.

Entre los cambios anunciados se encuentra la vacunación universal en cualquier clínica pública y la apertura de consultas de atención primaria cercanas al domicilio o lugar de trabajo.

En la segunda mitad de 2027 iniciará el intercambio de servicios especializados entre instituciones, incluyendo estudios de laboratorio, radioterapia, tomografías y resonancias magnéticas para reducir tiempos de espera.

Para 2028 se proyecta consolidar el sistema con el surtimiento universal de recetas médicas y el seguimiento abierto de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión.

El modelo incluirá además una aplicación móvil que permitirá consultar expediente clínico electrónico, resultados de laboratorio, citas médicas y ubicación de unidades de salud, además de orientación médica mediante herramientas de inteligencia artificial y teleconsultas.