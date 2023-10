Nuevos planes de estudio no resolverán pérdida de aprendizajes

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) aseguró que los nuevos planes y programas de estudio para educación básica que no están dentro de un contexto legal adecuado, no resolverán la crisis educativa que se viene arrastrando y que afecta a más de 25 millones de estudiantes de educación básica.

En un comunicado, expresó que los resultados mostrados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), referente a la evaluación diagnóstica del ciclo escolar 2022-2023, refuerzan que se carece de una estrategia para la recuperación de aprendizajes, sobre todo en asignaturas vitales como lectura y matemáticas."El dato más revelador y preocupante es que aún con el modelo anterior, los planes y programas y sus correspondientes libros de texto legales, se tienen retos que superar", dijo.Expresó que la última prueba PISA, realizada en 2019 por la OCDE, aún sin la pandemia de Covid el promedio del porcentaje de alumnos con bajo nivel de competencia en lectura es de 23% y en México es del 45%. Con respecto a las competencias en matemáticas es de 24% para la OCDE y del 56% para México."Como padres de familia tenemos una seria preocupación de que las autoridades, incluso con los datos y la información oficial, no hayan tomado en cuenta para el ciclo 2023-2024, la falta de una política pública integral", señaló.Indicó que el 25 de mayo, a raíz de la suspensión definitiva otorgada a la UNPF para detener la impresión y distribución en todo el país de los libros de texto gratuitos que no cumplen con planes y programas autorizados, "dimos cuenta de que una de las problemáticas y retos que presenta la educación pública, es el rezago y carencias que dejó el Covid-19, en donde, según datos del INEGI, en el ciclo escolar 2021 – 2022 no regresaron más de 5 millones de niños, aunado al estancamiento de la educación pública y un rezago de hasta 2 a 5 años, de acuerdo a expertos educativos y especialistas"."Basarse en la ilegalidad tendrá un efecto negativo sin precedentes para los niños de México, por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades a rectificar el camino que aún estamos a tiempo de corregir, colaborando mediante el diálogo y acuerdos entre autoridades y padres de familia", expuso.