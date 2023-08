Nuevos planes inquietan a los maestros: experta

A-AA+

La rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres, reconoció que los maestros están inquietos por la capacitación sobre los nuevos planes y programas de estudio que se implementarán en el ciclo escolar 2023-2024, el 28 de agosto próximo.

"Recuerdo claramente que uno de los elementos más importantes que señalaron los profesores y las autoridades educativas fue sin duda la formación docente", dijo.

Durante su participación en la tercera conferencia vespertina sobre los libros de texto expresó que la capacitación a los docentes es un gran reto.

"Los maestros han mostrado esa capacidad de autonomía profesional que es fundamental, pero sí se necesita este diálogo y acompañamiento para que se produzca el cambio", expresó.

Precisó que la capacitación no es sencilla, ni se logra de la noche a la mañana porque será un proceso: "Como todo buen proceso bien pensado y establecido, requiere de ir paulatinamente armándose en las escuelas con los maestros y con las autoridades".

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, informó que existen seis amparos en contra del plan de estudios y 12 en contra de los contenidos de los libros de texto gratuitos, de los cuales "sólo hay uno con vida", el cual confió que será resuelto en los próximos días.

Explicó que no existe impedimento para que los libros se repartan y se utilicen en el próximo ciclo escolar 2023-2014.

"En relación con los amparos, existen seis contra el plan de estudios, 12 a los libros de textos, de los cuales en diferentes momentos procesales sólo hay uno que está por resolverse, que fue el de la suspensión definitiva, pero en diferentes momentos del proceso y ese se cumplirá en su momento correspondiente que tiene que ver con la publicación de los programas sintéticos y la SEP lo ha dicho aquí, publicará los programas sintéticos antes del inicio del ciclo escolar.

"También se llevó un proceso para poder publicar en el Diario Oficial, hay que pasar por otras etapas de otras instituciones. Estamos en ese proceso, será muy pronto que estén publicados los programas sintéticos y no hay impedimento alguno para que se repartan, se distribuyan y se utilicen el día 28 de agosto, siendo que es rectoría del Estado cumplir con lo que marca el artículo 3 de la Constitución y la Secretaría de Educación Pública lo ha estado haciendo. Sólo hay uno con vida y será resuelto en los próximos días", insistió.

También expuso que desconocía el amparo que un juez de Chihuahua otorgó a esa entidad para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos: "Apenas nos estamos enterando de esta situación", señaló la funcionaria.

La titular de la SEP dijo que las autoridades educativas de Chihuahua no asistieron a la reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se llegó al acuerdo con 31 autoridades educativas del país para distribuir los nuevos libros de texto gratuito y estén en las aulas el 28 de agosto.