Nunca dije que la guerra contra el narco era imposible de ganar: FCH

El expresidente Felipe Calderón, a través de una carta, hizo algunas precisiones sobre los comentarios que hizo al entonces viceprimer ministro británico, Nick Clegg, en marzo de 2011, acerca de la guerra contra el narco y que fueron publicadas por la revista Vice News.

En el documento Calderón Hinojosa negó haber declarado que la guerra contra los cárteles del narcotráfico en México era imposible de ganarla.

"Nunca dije, ni he sostenido la aseveración ´guerra contra el narco era imposible de ganar´. Simplemente, ni siquiera estoy de acuerdo en los términos y conceptos detrás de semejante afirmación", manifestó.

Además indicó que siempre se ha referido al tema como una estrategia de seguridad integral que se compone de tres elementos: "la decisión de enfrentar a las organizaciones delincuenciales, la construcción de instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces, además de la reconstrucción del tejido social".

Aseguró también que no ha propuesto abiertamente la legalización de drogas, pues dijo no estar seguro de ello.

"Es necesario actuar con responsabilidad, por lo que, antes, deben realizarse estudios acerca de sus consecuencias, sociales y económicas, algunas de las cuales pueden resultar funestas para las sociedades", indicó.

Agregó que comparte la idea de analizar nuevas alternativas, que ayuden a terminar con la violencia que genera la producción, distribución, tráfico y consumo de drogas.

También destacó que durante su administración se propuso y logró una reunión ante la ONU para hablar sobre el tema.

"Durante mi administración, ante jefes de Estado y de gobierno, en la ONU hablé sobre la urgente necesidad de revisar a fondo el paradigma punitivo del control de drogas".

Cita que en dicha sesión de la ONU, expuso que la mejor manera de reducir el consumo de drogas es que los países estén obligados a reducir las ganancias económicas que los grupos criminales obtienen de ellas.

"Están obligados a encontrar, precisamente, cómo cortar esa fuente de financiamiento ilimitada, y obligados a buscar todas las opciones posibles (...) incluyendo alternativas de mercado que eviten que el narcotráfico siga siendo el origen de la violencia y de la muerte, particularmente en América Latina y el Caribe, y también en varios países de África", citó.

De acuerdo con la revista Vice News, Nick Clegg, declaró que el expresidente Felipe Calderón durante un encuentro que sostuvieron en 2011 le dijo: "hemos pasado años tratando de llevar a cabo esta guerra contra las drogas que no es posible ganar. Nunca ganarás a menos que puedas estrangular la criminalidad moviéndote hacia la regulación de las drogas".

"Realmente me impactó. Era alguien que realmente había vivido la guerra contra las drogas, y que había llegado a la conclusión de que nunca se iba a ganar", añadió el británico.