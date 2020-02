"Nunca rompimos un vidrio, es posible protestar sin violencia", dice AMLO a feministas

Ante los asesinatos de mujeres en el país, presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disposición a que se cree una Fiscalía Especializada para atender los Feminicidios y "todo lo que haga falta" para enfrentar ese delito.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado de si se pronunciaría por la creación de una Fiscalía Especializada contra el Feminicidio.

"Todo lo que haga falta, sí, claro que sí, eso corresponde al Congreso federal, a los congresos estatales; a los gobiernos de los estados, a la Fiscalía General, yo lo veo muy bien y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo", respondió el mandatario.

Sobre las protestas en Palacio Nacional de grupos feministas, el presidente garantizó su derecho y garantías para poder manifestarse, pero reiteró su recomendación respetuosa, "que no se vaya a mal interpretar, es que sean manifestaciones pacíficas".

"Entiendo que son cuestiones muy graves, nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que desgració a muchos, y nunca rompimos un vidrio, es posible protestar sin violencia, la no violencia es una opción. Entiendo muy bien (su dolor), pero no se puede enfrentar la violencia con violencia".

Sobre el caso de la menor de siete años, que fue asesinada el pasado domingo, el presidente López Obrador lamentó el hecho y expresó que la jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum está atendiendo de manera personal el caso.

Señaló que su gobierno trabaja para atender las causas que generan esos crímenes con el objeto de tener una sociedad mejor, que se fortalezca los valores, que haya bienestar material y bienestar del alma.