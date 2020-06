"Nunca van a poder decir que soy corrupto", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López acusó que es objeto de expresiones racistas, pero nunca podrán decir que es una persona corrupta.

Durante su conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala, el presidente López Obrador reiteró que en su gobierno habrá cero corrupción y cero impunidad "trátese de quien se trate" y dijo:

"A mí me van seguir cuestionando por cómo hablo, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco, van a seguir diciendo que soy un viejo chocho, que ya estoy chocheando, jajaja, todo eso, pero nunca van a poder decir que soy corrupto".

El presidente López Obrador recordó que fue una vergüenza que la expresa española Ibedrola haya contratado a la ex secretaria de Energía Georgina Kessel y que el término de su mandato el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se integró como consejero a una filial de Ibedrola.