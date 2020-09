Oaxaca y Guerrero, fuera de Internet para Todos

Internet para Todos no ha llegado a Oaxaca y Guerrero, dos de las entidades más desconectadas del país, pues quedaron fuera de los 712 sitios de acceso gratuito que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos desplegó en nueve meses de operación, indican datos de la dependencia.

Para dimensionar la penetración de internet en dichas entidades, en Oaxaca los accesos a internet son 25 por cada 100 hogares, mientras que en Guerrero son 33 de cada 100, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a diciembre del año pasado.

En contraste, en Chiapas, donde hay 20 accesos a internet por cada 100 casas, hay 26 sitios de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Otras entidades que tampoco cuentan con sitios de Internet para Todos son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Zacatecas y Quintana Roo, de acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.



Política de desconexión

Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala siempre han quedado fuera en la actividad pública y privada, destacó Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law (DPL). "Este gobierno continúa con la misma política de desconexión de las áreas más pobres de este país", aseguró el experto.

El gobierno ha recortado el presupuesto al programa Internet para Todos, antes conocido como México Conectado, afirmó Negrete. "Ha quitado estos centros de conectividad, no tiene estadísticas de cuántos usuarios tiene, esto es algo insólito", dijo.

Calificó de irresponsables las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del Segundo Informe de Gobierno, donde mencionó que hay 26 mil 789 localidades conectadas y se da el servicio de internet en 712 puntos prioritarios. "Los datos son los de la cobertura de Altán Redes, con la Red Compartida, y si es así, sería como operador móvil virtual", señaló. Sin embargo, tampoco hay información sobre cómo opera el gobierno a través de esa red, dijo el presidente de DPL.



Gratis, en zonas con servicio

EL UNIVERSAL encontró que las entidades con más puntos de acceso gratuito a internet coinciden con las de mayor penetración del servicio: Ciudad de México tiene 94 sitios, Estado de México 150, Puebla 62, Jalisco 50, Guanajuato 32 y Nuevo León 30. En la CDMX la penetración es de 100 por cada 100 hogares, en Edomex son 54, Puebla tiene 44, Jalisco 68, Guanajuato 52 y Nuevo León 83.

Los 712 sitios de acceso gratuito de Internet para Todos incluyen a 368 centros integradores, 276 centros de salud, 33 unidades médicas rurales y 35 centros escolares.