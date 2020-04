Obispo da bendición a enfermos de Covid-19 desde avioneta en Morelos

El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, lamentó que los profesionales de la salud trabajen sin los instrumentos necesarios para hacer frente a la pandemia por el coronavirus, de modo que pidió a los gobiernos no mandarlos a la guerra sin armas porque es como un suicidio.

"Le suplico a las autoridades de cualquier nivel que el personal médico tenga todo lo que necesitan para poder ayudarnos porque si ellos se enferman es porque no tienen los medios necesarios para enfrentar la situación y así no podrán ayudarnos", expresó Castro. Antes de iniciar el vuelo para repartir bendiciones a bordo de una avioneta, Castro Castro pidió a la población abrir su corazón para que la bendición de Dios que traerá salud aleje el mal de los hogares de todas las familias morelenses. En su recorrido aéreo con motivo del Jueves Santo, el líder religioso señaló que el país vive un momento difícil y complicado por la situación que se avecina; sin embargo, aseguró que el poder de Dios es más grande porque hay fe en su presencia.

"Estamos con esta iniciativa de llevar esperanza y animo a todo el pueblo de Morelos, estamos viviendo este momento y utilizando el instrumento más bello que es la bendición de Dios en un momento difícil, en un momento en que el horizonte está tan complicado", refirió Ramón Castro. El vuelo para la bendición de la Diócesis con el Santísimo Sacramento y la imagen de la Virgen de los Milagros empezó en Tequesquitengo, donde el líder religioso pidió por la salud de todas las familias, principalmente por lo enfermos del Covid-19. A los ciudadanos los conminó a resguardarse en sus hogares y recordó que no es temporada vacacional sino una contingencia sanitaria, por lo que pidió hagan conciencia de la gravedad y cooperar permaneciendo en los hogares porque es momento de manifestar la solidaridad y ayudarse los unos a los otros. La ruta del vuelo pasó por todo el estado y aterrizó alrededor de las 13:00 horas.