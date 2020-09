Obispo de Zacatecas da positivo a Covid-19

Esta mañana, por medio de una carta leída en la celebración eucarística, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, informó a la feligresía católica que dio positivo a Covid-19 y estará aislado dos semanas en su casa.

En la carta, que se publicó en la página de la Diócesis de Zacatecas en Facebook, el obispo precisó que el pasado jueves le informaron que tenía coronavirus. "He pasado (a ser) parte de los enfermos Covid. La prueba indica que di positivo. De pronto miré a todos lados y me pregunté 'por qué yo, por qué ahora' (...) preguntas que se han hecho las/los 5,551 positivos en Zacatecas, antes que yo y, quizás, quienes sigan".

Al finalizar la celebración eucarística sabatina que realiza de manera virtual desde la Casa Episcopal, Noriega anunció que permanecerá en aislamiento y dijo sentirse bien.

"De mi parte, yo me retiro dos semanas, en mi casa. ¿Por qué razón? porque aprobé el examen de Covid. Yo creo que estudié mucho, porque salí con buena calificación", bromeó.

Refirió que su aislamiento es por respeto a la feligresía: "Debo aislarme. Estaré en casa, me siento muy bien, como ustedes pueden ver. Necesitamos cuidarlos y así nosotros nos cuidamos".

También mencionó que ya día dio aviso a toda la Diócesis de Zacatecas sobre su contagio a través "de una cartita" , donde expresa su sentir y el proyecto de actividades para estos días. Pidió a los fieles que lo encomienden en su oración, así como a todos los enfermos.

Anunció que las celebraciones eucarísticas diarias continuarán de manera virtual y serán oficiadas por diferentes sacerdotes y desde diferentes templos.