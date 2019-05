Obispos de Hidalgo se manifiestan contra el aborto en Facebook

La aparición de un video donde obispos de las diócesis de Hidalgo se manifiestan contra del aborto y piden a legisladores y al gobernador Omar Fayad defender la vida, originó que organizaciones civiles adelantaran que podrían recurrir a alguna acción legal al considerar que el clero violenta la Ley de Asociaciones Religiosas.

El 21 de marzo fue presentada en el pleno del Congreso local una iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo a las 12 semanas, la cual fue coordinada entre organizaciones civiles y legisladores de Morena entre ellos Víctor Guerrero. La propuesta originó molestia entre algunos sectores conservadores, e incluso el PAN a los pocos días presentó una iniciativa de reforma para defender la vida desde la concepción.

Así también debido a este tema diputados como Víctor Guerrero y Ricardo Baptista presidente de la Junta de Gobierno han recibido amenazas de muerte por este tema. Apenas este jueves los obispos de las diócesis de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez; Tulancingo, Domingo Díaz Martínez y de Huejutla José Hiraís Acosta, presentaron un video en sus redes sociales donde hacen un llamado tanto a los diputados, como al gobernador Omar Fayad, para que voten a favor de la vida. En la presentación de este material se titula "Mensaje De los tres obispos de la provincia eclesiástica de Hidalgo". Durante su intervención los representantes clericales precisan "la vida es un derecho fundamental e inalienable y es la base de todos los derechos humanos".

En el video señalan que ante la cercanía para votar la iniciativa piden a los diputados hacerlo a favor de la vida, "si no es por fe háganlo por cultura". Al gobernador Omar Fayad, le refieren que aprobar la propuesta a favor del aborto no le hace ningún bien al estado y señalan que este es problema y no una solución.

Ante ello la activista Berta Miranda de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), recordó que Hidalgo ha firmado en la agenda 2030, en la cual se compromete a respetar los derechos humanos y este tema dijo, es precisamente de derechos no tiene que ver ni con la moral ni con la religión, por lo que si se llegara a incurrir en un veto a la ley, se estaría ante el incumplimiento al Derecho Internacional.

Dijo que valorarán la posibilidad de recurrir ante la Secretaría de Gobierno para interponer algún recurso, debido a que consideran que los obispos violentaron el artículo 30 en la fracción décima de la Ley de Asociaciones Religiosas, que señala que oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas es una infracción.

En este video está más que claro que hay un tema de oposición a la iniciativa de Ley que busca la despenalización del aborto, el cual se tiene ya en la Ciudad de México, pero además con la reformas del 2011, donde se señala que los derechos que emanen de la constitución, de tratados internacionales y de convenciones, se tienen que garantizar.

Lo que se pide al estado es la garantía del derecho. Y sería la Secretaría de Gobierno la que emita algún tipo de recomendación o sanción. "Decirles a los legisladores que la presión mediática que les hacen ellos en sus regiones es muy fuerte, pero hay una Ley de Asociaciones Religiosas para recordarle a la iglesia católica cuál es su lugar y su lugar es en sus espacios que han construido, donde tienen a sus feligreses. Los diputados su lugar es legislar para todos".

Derivado de esta iniciativa en el estado se han tenido diversos incidentes, entre ellos las denuncias de amenazas de muerte que han hecho los legisladores de Morena Ricardo Baptista y Víctor Guerrero.

Las activistas de Marea Verde han acusado que el Partido Acción Nacional se encuentra detrás de los grupos conservadores que han acudido al Congreso a manifestarse en contra, además de realizar foros en donde se busca que la ciudadanía se oponga al derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo.