Obispos de México llaman a reconstruir Sistema Educativo Nacional

Ante la pandemia de Covid-19 y el próximo inicio del ciclo escolar, el cual será en línea, los obispos de México llamaron a las autoridades educativas federales y estatales a reconstruir el Sistema Educativo Nacional a partir del diálogo.

"Démonos todos la oportunidad de reconstruir el Sistema Educativo Nacional, a través del diálogo, el encuentro y la corresponsabilidad que sólo surgen de corazones solidarios y generosos".

Mediante una carta firmada por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera, los religiosos exhortaron a promover esfuerzos educativos más que solo regularlos, afirmaron que la educación necesita impulso, confianza y sinergia para beneficiar a los niños y adolescentes mexicanos.

"No se necesita freno, desconfianza y aislamiento. La realidad de la educación en y después de la pandemia exige muchos recursos materiales y humanos. Sólo la persona educa a la persona. Invirtamos todo lo necesario para generar las condiciones sanitarias, pero que esa inversión no desmerezca lo que se requiere para formar y sostener a los educadores de la patria".

La CEM destacó que por diversas razones, en México hay muchos niños en riesgo de quedarse fuera de las aulas y ver interrumpido su desarrollo académico, lo que los puede llevar a acciones negativas como el ocio, descuido, abandono y otros males sociales, por lo que reiteraron el llamado a las autoridades así como a padres de familia para pensar en el regreso a clases y que este beneficie a todos.

"Es tiempo de pensar cómo regresar, para qué regresar, pero sobre todo, qué es lo que necesitamos cambiar, pues hoy las circunstancias nos exigen una educación muy focalizada, que deje la ambición de cubrir los enormes temarios y, en contraste, nos centremos en los aprendizajes esenciales; desarrollar la civilidad, la atención solidaria y creativa para enfrentar el arduo presente, así como el futuro que se nos avecina".

A los padres de familia se les pidió no ver a los docentes y a las instituciones escolares como los responsables únicos de la educación de sus hijos. "Nuestra súplica es que se involucren de lleno en la comunidad escolar, pues serán muchas manos, recursos y sobre todo cambio de mentalidad de todos, los que se exijan para esta nueva educación solidaria del cuidado de las personas y de la humanidad en su conjunto".

Para los docentes, a quienes la CEM consideró los actores principales de la educación formal, se les invitó a renovar sus criterios de servicio y redoblar su compromiso con y por la educación.

"Sabemos que lo virtual es útil, pero profundamente insuficiente. El encuentro es el único camino que posiciona a la persona en una realidad de aprendizaje humano, capaz de crear y recrear, a partir de un espacio y un tiempo realmente educativos. Es el tiempo de sacar nuestros mejores talentos, en una pasión por educar, a pesar de las dificultades".