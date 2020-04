Objetivo del gobierno de la CDMX: no saturar hospitales con covid-19

Con el objetivo de no saturar los hospitales que atienden pacientes de covid-19, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, recomendó tener total atención en las personas de la tercera edad, con obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades degenerativas y en caso de tener más de tres días con síntomas, acudir a los hospitales, aunque primero, exhortó a utilizar las herramientas que ha puesto a disposición el gobierno capitalino.

"Estamos recomendando en el caso de las personas con diabetes, con hipertensión arterial, sobre todo a aquellas personas que no tienen un buen control de su diabetes, un buen control de su presión arterial, que vigilen mucho sus síntomas, porque lo que se ha encontrado es que varios días de fiebre que no cede, que no se quita, con tos, y en estas personas se pueden agravar, se puede agravar rápido, instalándose lo que se llama una dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria", expuso.

Expuso que una vez que se presenta la insuficiencia respiratoria, todavía hay alrededor de ocho a doce horas, dependiendo de las personas, un espacio de tiempo para poder llegar al hospital, que sea valorada y que sea recibida y hospitalizada.

"Es fundamental, porque lo que no queremos es que lleguen las personas... así como no queremos que las personas que tienen síntomas leves vayan a saturar las salas de emergencias y las unidades hospitalarias, tampoco queremos que las personas que tienen estas situaciones, que las ponen más en riesgo, lleguen en el último momento a las salas de urgencia", dijo.

Recordó que están a disposición de la ciudadanía la llamada a Locatel, la llamada al 911 y la videollamada, donde un médico los puede apoyar para orientarlos si tienen que ir en ese momento al hospital.

"Esto es muy importante, aunado a la vigilancia y al aislamiento que ya hemos insistido en domicilio cuando las personas tienen datos. Sería parte de la... digamos, de la comunicación importante en este momento. Entonces, si tienen síntomas leves, quédense en casa; severos con, sobre todo con comorbilidades: hipertensión, obesidad y diabetes, sobre todo, por favor vuelvan a llamar, se hace una videollamada. Monitoreen estos síntomas: fiebre, tos, malestar general y sobre todo la falta de aire", expuso.