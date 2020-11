Objetos curiosos y raros que se vendieron en el bazar de la Cámara

Con su bazar a precio de "chatarra", la Cámara de Diputados logró recaudar un millón 380 mil pesos a través de la venta de 25 mil 921 objetos.

Los posibles compradores tuvieron que pagar cinco mil pesos por obtener las bases y concursar en la licitación pública, y pudieron acudir a San Lázaro a conocer los artículos subastados, pero dentro de los documentos oficiales no revela las condiciones de uso o el estado en el que se encuentra cada uno de los artículos.

No obstante, quienes aplicaron para la compra de los objetos no sólo tuvieron la oportunidad de llevarse vehículos a 48 mil pesos o equipo mobiliario y electrónico convencional, sino también dentro de este bazar se pusieron a la venta arcos de seguridad y secadoras.

Lo anterior es sólo una muestra de los artículos en desuso dentro del inventario de la Cámara de Diputados, pues de acuerdo con los documentos hay objetos más extraños de lo que cabría esperar dentro del palacio legislativo.

La lista:

- Un bafle

- Tres básculas

- Cinco caretas de bomberos

- Tres cautines

- Una cuna

- Un curul

- Un detector de explosivos

- Cuatro sillas portabebé



Fallo de la licitación

De acuerdo con una licitación pública del pasado 6 de noviembre, la empresa adjudicada fue Reciclables América S.A. de C.V., la cual pagó un millón 380 mil pesos por todos estos artículos.

Según los documentos en poder de EL UNIVERSAL, la Cámara de Diputados determinó el fallo de esta licitación pública con el folio HCD/ LXIV/LPN-ENA/01/2020, correspondiente a la "Enajenación de Mobiliario y Equipo, Vehículos y Bienes de Consumo en Desuso" del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Participaron nueve distintas empresas y hubo ofertas por todo este catálogo de productos en desuso que fueron desde los 816 mil pesos hasta la ganadora de un millón 380 mil pesos.

Por lo que la adjudicación de la licitación pública nacional con el número HCD/ LXIV/LPN-ENA/01/2020, relativa a la "Enajenación de Mobiliario y Equipo, Vehículos y Bienes de Consumo en Desuso de la Cámara de Diputados", es al licitante Reciclables América S.A. de C.V., "el que presentó una propuesta solvente, debido a que cumplió con los requisitos técnicos, legales, administrativos y económicos requeridos por la Cámara de Diputados ofertando un monto de un millón 380 mil pesos".