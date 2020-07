Obligatorio cubrebocas en jornada electoral en Coahuila e Hidalgo

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que en las elecciones en Coahuila e Hidalgo será obligatorio el uso de cubrebocas durante toda jornada electoral del 18 de octubre y para todo aquél que ingrese o permanezca en una casilla.

La disposición obligará a todos: funcionarios de casilla, ciudadanos que acudan a votar, observadores y representantes de partido. En caso de que acudan a las casillas y no porten cubrebocas, el INE o en su caso los Organismos Públicos Locales Electorales le proporcionarán uno.

En caso de resistencia de alguien a ponerse esa protección, tal como está previsto en el artículo 85 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) el presidente de casilla podrá determinar que alguien se tiene que retirar si está poniendo en riesgo la votación.

Dado que la jornada electoral durará más de 10 horas el INE debe dar garantías de que se protegerá la salud de todos, dijo el consejero Ciro Murayama.

"En la peor pandemia que ha soportado la humanidad, con el nivel de letalidad que trae esto, andar sin tapabocas puede ser algo que pone en riesgo al prójimo, y por lo tanto démosle las herramientas a la gente que le vamos a pedir que se flete un domingo en plena pandemia a hacer una votación, de que nadie va a estar 10 horas junto a él, más el recuento pueden ser 13 o 14 horas, expuestos a alguien que no use cubrebocas", expuso .

El presidente de la casilla tiene facultades para obligar al uso de cubrebocas, "no temamos el uso de medidas coactivo para proteger la salud", agregó el consejero Jaime Rivera.

La disposición se incluyó en el Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas el día de la Jornada Electoral, avalado por el INE, como parte de las medidas que serán aplicables para las primeras elecciones constitucionales que tendrá México en tiempos de pandemia y serán las de Coahuila e Hidalgo, el 18 de octubre.

En sesión extraordinaria el INE avaló que serán excluidos del procedimiento de insaculación, es decir, no serán visitados ni invitados a participar como funcionarios de casilla en esos comicios, las personas mayores de 60 años de edad, por ser un segmento de la población con mayores riesgos n su salud ante la pandemia de Covid-19.