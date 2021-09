Obrador se quiere reelegir: V. Llosa

Ciudad de México.- En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir "sin ninguna duda".

"Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan", expresó.

Además, el escritor calificó al Presidente de populista y lamentó que pidiera a España disculpas sobre la Conquista en México.

"Ha demostrado que es un populista, no me diga que no es cómico, absurdo. A estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la Conquista de México, es algo completamente disparatado, no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo.

Además, criticó que el jefe del Ejecutivo federal invitara al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el marco de los 200 años de Independencia en México. "Que el Presidente, en los 200 años de Independencia, invite a un presidente cubano a que venga a pronunciar un discurso tampoco tiene mucho sentido, también es una cosa populista, francamente de mal gusto", señaló.