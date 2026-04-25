Obras afectan al menos 156 viviendas

Tultepec, Méx.- "Ver la casa cuarteada y pensar que se puede caer nos tuvo intranquilos mucho tiempo. Y ahora que empezaron con las reparaciones ya estábamos bien, hasta que dejó de caer el recurso. Ha sido un proceso lento y confiamos en que nos van a cumplir a todos. La llegada del tren cambió todo por acá, desde cómo nos movemos hasta cómo vivimos", narró un vecino del pueblo de Santiago Teyahualco, ante la llegada del Tren Buenavista-AIFA.

Por temor a que no terminen de reparar su casa, que forma parte de las 156 viviendas que resultaron con daños por la construcción del proyecto ferroviario, el vecino solicitó el anonimato; sin embargo, puntualizó que en la comunidad, incluso con la serie de protestas que hicieron a la obra, nunca estuvieron en contra del desarrollo, solamente pedían orden y justicia por las afectaciones.

El gobierno federal contabilizó 156 casas con daños, entre las que hay 14 con afectaciones mayores que derivaron en demoliciones y para reparar y construir de nuevo, la Comisión Nacional de Vivienda invierte 48 millones de pesos.

En Tultepec exigieron obras de mitigación relacionadas con la construcción de infraestructura de drenaje, puentes peatonales, pavimentación de vialidades e indemnización a comerciantes, así como por las casas dañadas.

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