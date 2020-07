Obras de Transístmico no paran ni por sismos o pandemia: Murat

Las obras y trabajos de nivelación de rieles, balastos, durmientes y compactación de brechas del Tren Transístmico no han parado en Oaxaca "a pesar de las condiciones sanitarias y naturales por las que está atravesando la entidad", lo que muestra "la estrecha coordinación que hay entre los tres órdenes de gobierno", dio a conocer este sábado el gobernador Alejandro Murat.

Acompañado del director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, y de la presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Vilma Martínez Cortés, el mandatario supervisó los avances en el tramo 5, que comprende 30 kilómetros de rehabilitación.

"Arrancamos desde Salina Cruz y llegaremos hasta Medias Aguas, Veracruz, es el tramo que le corresponde al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (empresa), son 200 kilómetros de vía que se están rehabilitando", expresó Rafael Marín Mollinedo.

En el recorrido se supervisó la instalación de rieles, balastos, herrajes y durmientes nuevos, por lo que con maquinaria especializada se está ejecutando la nivelación y adecuación de las vías en este tramo.

El proyecto de rehabilitación de estas vías tendrá un costo de tres mil 195 millones de pesos, ya que contempla la edificación de al menos 10 puentes nuevos y más de 70 que serán rehabilitados, entre otras acciones.

Al respecto, el gobernador subrayó que el Corredor Interoceánico es un esquema integral, en donde se contempla la inclusión de los ciudadanos a través del mejoramiento del entorno urbano y social en la zona.

"Si en el desarrollo económico no están como protagonistas los oaxaqueños, no podremos tener éxito. Estamos trabajando además con los presidentes municipales, por eso todos estos proyectos tienen que ver con un desarrollo integral", manifestó.

Murat pidió al pueblo de Oaxaca sumarse a la materialización de estos proyectos que beneficiarán a todo el estado y les aseguró que "ya llegó el cambio a la entidad", y que se necesita de la unidad para hacerlo realidad.

"Vivimos una etapa de retos entre la pandemia y los temblores, pero siempre hemos sido un pueblo que ha superado la adversidad, por ello les puedo decir que esto significa la mejor oportunidad de crecimiento y el gran motor de desarrollo del Sureste de México".

En total, las obras de rehabilitación del Transístmico comprenden cinco tramos. Se espera que este domingo, representantes de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realicen asambleas informativas a comunidades mixes que exigen conocer los impactos del proyecto y que frenaron los trabajos en el tramo que va de Mogoñé, en San Juan Guichicovi, a Nuevo Ubero, en Matías Romero. Con ello se espera conseguir el aval de estas localidades indígenas y poder seguir adelante.