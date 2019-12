Obras para refinería provocan inundaciones

El relleno y compactación de los terrenos donde se construye la Refinería en el Puerto de Dos Bocas ha provocado que las lluvias afecten a por lo menos cinco localidades del municipio de Paraíso, debido a que, aseguran los pobladores, hubo una mala planeación y los cauces del agua han sido bloqueados.

Pablo López Figueroa, secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, quien tiene 23 años viviendo en este municipio y es empleado de Pemex, afirmó que la tierra retirada de donde se edifica este proyecto cuya inversión se estima en 160 mil millones de pesos, ha sido colocada en zonas que bloquean el paso del agua, por lo que precipitaciones de la época inundan con mayor rapidez las poblaciones cercanas.

"Hubo una mala planeación definitivamente; no se pensó en los tiempos de lluvias y cuando arrancaron toda la vegetación provocaron una zanja de 300 hectáreas; esa tierra fue colocada aquí mismo".

Y agregó: "Todo eso fue levantando muros de contención que la naturaleza no perdona y cuando llueve busca su cauce y las partes más bajas son las que más absorben el agua que antes fluía; Paraíso se ha inundado toda la vida, pero no igual que ahora".

Según habitantes de la zona, como Eleazar Hernández, antes se inundaban, pero el agua salía rápido, y ahora con el relleno de terrenos y la colocación de tierra en sitios que eran la salida natural se han visto afectadas al menos cinco localidades: Fraccionamiento la Palma, colonia Petrolera y las rancherías Moctezuma, Las Flores primera y segunda sección.

Para el secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Tabasco, Ricardo Díaz Leal Aldana, debido a que no hay planeación, la ciudad puede colapsar ante la falta de vialidades y viviendas para quienes lleguen a vivir por la construcción de la refinería.