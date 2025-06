OEA confirma preocupaciones sobre elección judicial: Jorge Romero

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- El Partido Acción Nacional (PAN) celebró que la Organización de los Estados Americanos (OEA) haya expresado, a través de su informe preliminar, una seria preocupación por el modelo de elección judicial implementado en México, mismo que el PAN ha señalado como una amenaza para la democracia y la división de poderes.

El presidente del partido blanquiazul, Jorge Romero Herrera, destacó que el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA confirmó varios de los señalamientos que ha hecho el PAN desde el inicio de este proceso, como el hecho de que la elección se realizó en un plazo muy breve, en un contexto de fuerte polarización, con escasa participación ciudadana y sin garantías suficientes para asegurar la idoneidad, imparcialidad y autonomía de los jueces electos.

Subrayó que además, la organización internacional hizo una advertencia contundente: no recomienda que este modelo de elección judicial sea replicado en ningún otro país, debido a sus deficiencias estructurales, la falta de participación, pero sobre todo, por los riesgos que representa para la independencia judicial. "Esta declaración no solo valida las alertas que el PAN ha levantado desde hace tiempo, sino que coloca al actual Gobierno federal en evidencia ante la comunidad mundial".

Jorge Romero afirmó que "el oficialismo ha tratado de vender este retroceso como una reforma democrática. Pero como ya lo advirtió la OEA: con solo 13% de participación (9% efectiva) y sin garantías técnicas, esto no puede llamarse una elección democrática. Tirar a la basura al Poder Judicial no es una reforma: es una regresión autoritaria, y si la OEA ha dicho con toda claridad que no recomienda replicar este modelo en ningún otro país, ¿Por qué lo vamos a aceptar en México?".

El dirigente panista recordó que desde el Congreso, Acción Nacional votó en contra de esta reforma y ha advertido sobre el riesgo de politizar la justicia y debilitar la independencia de los jueces.

Reiteró que el PAN acudirá a todas las instancias necesarias, incluyendo organismos internacionales, para evitar que esta simulación se convierta en regla: "México no está solo. Nuestra voz se puede magnificar si es conjunta. Juntos y juntas, seguiremos denunciando", advirtió.

Gobierno de México debe acatar recomendaciones de la OEA, advierte el PAN

El senador Marko Cortés Mendoza, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales del Senado, pidió al Gobierno mexicano respetar y acatar el informe emitido por la OEA en relación con la elección del Poder Judicial en nuestro país.

En un comunicado, el panista señaló que la OEA, como organismo comprometido con la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos, destacó que no se garantizó un proceso electoral transparente y equitativo de las instituciones judiciales.

"Esto es fundamental para fortalecer el Estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial", apuntó.

Cortés Mendoza afirmó que todas las etapas del proceso electoral se dieron de manera irregular, desde la selección de las y los candidatos mediante un mecanismo controlado por Morena, hasta el uso de acordeones para manipular el voto.

Por lo tanto, "el resultado de la elección socava la independencia del Poder Judicial y debilita nuestro sistema democrático".

En este sentido, el senador Marko Cortés hizo un llamado al Gobierno mexicano para que respete y reconozca la observación de la OEA, asegurando que se tomen las medidas necesarias para implementar sus recomendaciones.

"Es vital que el Poder Judicial opere de manera independiente y que su elección se realice bajo principios de transparencia y legalidad, en concordancia con los estándares internacionales", expresó.

El senador de Acción Nacional manifestó que el compromiso de México con los organismos internacionales y los derechos humanos debe reflejarse en acciones concretas que fortalezcan nuestra democracia.