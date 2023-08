Ofende a Ken Salazar uso electoral de la migración en Estados Unidos

A-AA+

CANCÚN, QR., agosto 8 (EL UNIVERSAL).- El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se dijo "ofendido" por el uso electoral que, en su país, líderes políticos dan a la problemática de la migración, tema que genera tensiones permanentes entre ambos países.

"Hay sistemas quebrados en muchos países, incluso en el país mio, en los Estados Unidos; muchos de nosotros hemos trabajado gran parte de nuestras vidas, yo desde hace 30 años, en este tema, para ver cómo se puede solucionar.

"A mí lo que me ofende más es cuando gente que quiere ser líderes en Estados Unidos, a nivel estatal, a nivel del Congreso, de los presidentes, se pongan en posición donde usan a los migrantes para la política. Y eso ha ocurrido y está ocurriendo hoy", afirmó, al señalar que el camino es largo y la solución aún no llega.

De visita en Cancún, en donde se reunió con la gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama, para conversar sobre seguridad, turismo y mediambiente, el diplomático consideró que es necesario que ambas naciones colaboren como "socios" para abatir las causas que originan la movilidad humana transnacional, tales como la pobreza, presente en países donde hay "gobiernos que no funcional".

"Primeramente las causas se tienen que atender, la pobreza de Guatemala, de otros lugares, de gobiernos que no funcionan, Nicaragua, Venezuela, esas causas que forzan a los migrantes a llevar un camino tan doloroso. Eso es fundamental y estamos alienados Estados Unidos y México.

"Segundo, es crear trabajos y oportunidad en los lugares de origen; en Guatemala, Honduras, El Salvador, otros lugares llevamos un esfuerzo y también ahí trabajando

Con México y con países que fueron parte de los Acuerdos de los Ángeles, el año pasado", expresó.

El diplomático manifestó que en el mundo existen 100 millones de personas migrantes, de las cuales 20 millones se localizan en el hemisferio Oeste y siete millones han salido de Venezuela.

En tanto, Quintana Roo, gran receptor de migrantes, incorporó el tema en la Mesa de Seguridad que conjuga a varias instituciones de los tres órdenes de gobierno; cuenta ya con una Casa del Migrante, en Cancún, y aboga por el "trato digno", aseguró la jefa del Ejecutivo, Mara Lezama.





Sin comentarios, sobre diferendo entre México y Vulcan Materials

Salazar fue cuestionado sobre el diferendo legal e internacional que sostienen desde 2018, la empresa estadounidense Vulcan Materials, cuya filial en México es Sac Tun, antes "Calica", y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal pretende comprarle a Vulcan, por 6 mil 500 millones de pesos, los terrenos localizados en Playa del Carmen, cuya operación mantiene cancelada su gobierno, para desarrollar un parque turístico, un homeport y decretar la zona no desarrollable como Área Natural Protegida.

López Obrador ofreció, la semana pasada, comprar los predios "La Rosita", "El Corhalito" y "La Adelita", en donde se realiza, desde hace más de 25 años, la extracción de roca caliza para la construcción, material que se transporta y vende a Estados Unidos.

La operación incluye el puerto marítimo de Punta Venado, en donde López Obrador pretende construir un Home Port para la recepción de cruceros, lo cual ha sido rechazado tajantemente por la hotelería local.

También busca decretar los terrenos sujetos no desarrollados por la compañía, como área natural protegida y utilizar los bancos de material como parque ecoturístico.

Ken Salazar dijo sobre ese litigio internacional que involucra a una empresa estadounidense en México, que carece de información sobre las negociaciones y, por tanto, no emitió ningún comentario.

"No tengo yo comentario, ni información sobre lo que está pasando en este momento", sostuvo.

El diplomático remarcó la belleza natural de Quintana Roo, al que calificó como "la joya del mundo" y subrayó que debe cuidarse su biodiversidad y no repetir los errores que se cometieron en Estados Unidos en aras del desarrollo, lo que provocó el desecamiento de ríos en una región de aquella nación.

Las playas, la historia y la cultura maya –consideró– son los imanes que atraen a millones de norteamericanos al Caribe Mexicano, lo cual debe ser conservado y cuidado.

Destacó la construcción y próxima operación del Tren Maya como un proyecto importante para la cadena de suministros y estimó necesario incorporar a países ubicados al sur de México.