Oferta gobierno federal 72 aeronaves en Feria Aeroespacial

El gobierno venderá aeronaves no aptas para volar o con certificados de aeronavegabilidad vencidos, según el catálogo de los 72 aviones y helicópteros que serán exhibidas para su venta en la Feria Aeroespacial de México 2019, en la base aérea de Santa Lucía, Estado de México.

Según el documento "Catálogo de aeronaves susceptibles de venta del gobierno federal", los modelos con reporte de no navegabilidad son un helicóptero y dos aviones que estaban asignados a Presidencia y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En el caso del helicóptero Eurocopter, matrícula XC-LKO, propiedad de Presidencia, y cuya fabricación fue en 2008, se reporta que el operador no mostró en forma física la póliza vigente de responsabilidad civil por daños a terceros y "al no contar con palas instaladas y con servicio vencido, la aeronave se considera no aeronavegable".

Otro avión tipo Gulfstream, matrícula XC-LOW, propiedad de Comunicaciones y Transportes, reporta que su equipo tampoco es aeronavegable, debido a que el último número de certificado otorgado fue con matrícula XC-UJN, siendo propiedad del Estado Mayor Presidencial, y que venció el 3 de junio de 2017. Fue fabricada en 1982 y su último servicio de mantenimiento fue en 2013.

Un tercer avión Cessna, matrícula XC-FIV, también propiedad de la SCT, no es aeronavegable ya que reporta su certificado vencido con fecha del 15 de junio de 2017, sin extintores a bordo, así como el peso y balance vencidos.

Estos tres modelos están entre los 263 aviones y helicópteros que conforman la flotilla de la administración pública federal. Sin embargo, únicamente 72 aeronaves (33 aviones y 39 helicópteros) son susceptibles para ser vendidos.

Entre ellas se encuentran varios helicópteros utilizados por la Marina para operaciones de vigilancia; aviones de lujo de Presidencia, de la Defensa, de la Policía Federal y la Fiscalía General de la República que, en su momento, eran utilizados para el traslado de funcionarios.

El titular de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, detalló que algunas de las aeronaves que estaban asignadas a funcionarios públicos en administraciones pasadas serán exhibidas para su venta. Al presentar la información de las aeronaves, el gobierno federal informó que tienen 14 potenciales compradores del avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón.

Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, explicó que después de que Naciones Unidas abrió la convocatoria para compradores del avión presidencial, se han registrado 14 intenciones de compra de ocho países, por lo que confía que será una venta exitosa.

El próximo 29 de abril será el cierre de la convocatoria.