Ofrece Ivonne Ortega una dirigencia del PRI abierta a la militancia

La candidata a la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco, afirmó que uno de sus objetivos es implementar la comunicación con la militancia para conocer lo que siente, vive, dice y piensa, y hacer una dirigencia de territorio, no de escritorio.

Al reunirse con militantes de la alcaldía Azcapotzalco, donde dialogó sobre las condiciones de ese instituto político y su futuro, indicó que este ejercicio de comunicación y contacto permanente es lo que quieren hacer desde la dirigencia.

"Pepe Alfaro y yo queremos reconocer el trabajo y el liderazgo de los priistas de base, porque de algo debe servir el tiempo y el esfuerzo que ustedes aportan para el partido", subrayó.

Los priistas, aseguró, tienen que estar orgullosos del partido tricolor, así como "tener identidad, pertenencia, y eso lo lograremos dándole a todos su lugar en el partido, así podremos enterarnos juntos de lo que pensamos, de lo que opinamos y por supuesto decidir juntos el futuro del PRI".

Ivonne Ortega opinó que no es posible ignorar lo que sucede, lo que siente su base.

"Hay quienes dicen que no hay que decir las verdades porque es hablar mal del partido, pero reconocer los errores, incluso denunciarlos no es hablar mal: es hablar con la verdad, identificar lo que no funciona o lo que daña, para que junto con la militancia podamos reconstruir juntos al PRI", señaló.

La candidata a la dirigencia priista escuchó las experiencia y opiniones de militantes de Azcapotzalco, donde le externaron, entre otras cosas, que muchos no están en el padrón, pero señalaron que tienen la confianza de que con los que están registrados ganarán la elección el 11 de agosto próximo.