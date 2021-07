Ofrece López Obrador avión a aerolíneas para trasladar invitados a fiestas de lujo

Al reconocer que "nos está costando trabajo venderlo", el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en una reciente reunión que tuvo con directivos de las aerolíneas Delta y Aeroméxico, les ofreció el avión presidencial TP-01 para que pueda ser usado en el traslado de ejecutivos o invitados a fiestas de lujo en el Caribe.

En su conferencia mañanera de este martes, López Obrador justificó la dificultad de la venta del avión "José María Morelos" al señalar que es "muy extravagante, lo hicieron a la medida, no es un avión hecho en serie, cuesta trabajo venderlo, nos está costando trabajo venderlo".

"Ahora que estuvieron aquí en Palacio Nacional, el director de Delta y de Aeroméxico (...) aproveché para ofrecerles el avión, que lo administra Aeroméxico, si lo deciden, y que lo puedan usar para viajes de ejecutivos o fiestas, porque hay la costumbre de que hay matrimonios que se casan en algún lugar en algún lugar del Caribe y va la familia, y van invitados y para eso pudiera utilizarse el avión.

"Lo están pensando y pues ahora que me están escuchando a lo mejor lo van a pensar más y otros posibles clientes para el avión con el propósito de que ya resolvamos lo de este avión", indicó.

El Presidente aseguró que pese a que el TP-01 está en tierra y se deben destinar recursos para su mantenimiento, "ahorramos".

"Si lo usáramos nos costaría mucho el traslado. Yo salgo todos los fines de semana y pues con todo y la Ayudantía nos debemos de gastar en pasaje como 50 mil pesos de ida y vuelta, a la semana, 200 mil póngale... 500 mil al mes, al año 6 millones. Ese avión sólo en el último viaje que hizo el presidente Peña Nieto de Argentina a México y México-Argentina, se gastaron 7 millones sólo por el servicio de Internet, que es lo que yo me puedo gastar en todo el año en boletos de avión", aseveró.