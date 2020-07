Ofrecen 100 mil pesos para identificar a bebé de Valle de Aragón

Bryan Carlos LeBaron Johns, integrante de la familia LeBarón que en noviembre del 2019 sufrió un atentado en Sonora, en el que murieron seis niños y tres mujeres, ofreció 100 mil pesos de recompensa a quien proporcione datos que permitan identificar a la menor que fue encontrada sin vida en el interior de una mochila el domingo pasado en la colonia Valle de Aragón, Primera Sección, Estado de México.

En su cuenta de Twitter, el empresario hizo la propuesta para que puedan localizarse a los familiares de la pequeña de entre un año o dos que ya es llamada en redes sociales como la #LaBebaDeAragón y a los responsables de su muerte.

La mañana del domingo policías locales de Nezahualcóyotl hicieron contacto con un hombre de 46 años de edad, de ocupación albañil, quien dijo que había encontrado una mochila bajo el puente vehicular ubicado en la calle Valle de las Zapatas, esquina con Valle de Mixteco, en la zona norte del municipio.

En el interior estaba envuelto con una cobija el cuerpo inerte de una infante, quien fue revisada por paramédicos de la Cruz Roja y confirmaron que no contaba con signos vitales.

El cadáver de la pequeña fue llevada al Servicio Médico Forense por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y hasta ahora no ha sido identificada, ni reclamado por sus padres.

La artista forense Alejandra Arce elaboró un retrato hablado de la niña para que alguien pueda reconocerla.

La agrupación Siguiendo tus Huellas difundió en redes sociales la imagen, para que los cibernautas puedan proporcionar detalles de los familiares de la víctima. Según la organización, la menor fue abusada sexualmente y presentaba lesiones contusas en rodillas y tórax, edema cerebral secundario y traumatismo craneoencefálico, así como síndrome de maltrato infantil.

A la lucha por identificar a la pequeña y a los responsables de su muerte se sumó Bryan Carlos LeBarón Johns, quien entregará 100 mil pesos al que aporte mayores detalles del caso.

"Desgraciadamente las autoridades no tienen la información, vivimos en un país donde contamos con el 98 % de impunidad, nuestro sistema judicial es un fracaso, no podemos contar con las autoridades, estos casos desgraciadamente caen sobre la sociedad y básicamente en esa lucha para exigir justicia o tomar la responsabilidad nosotros mismos, no vamos a tener justicia ya fue rebasado el gobierno", comentó en entrevista.

El próximo sábado Bryan Carlos viajará al municipio mexiquense de Nezahualcóyotl para reunirse con los integrantes de la agrupación Siguiendo tus Huellas y distribuirá carteles con el retrato hablado de la niña para tratar de encontrar a sus familiares.