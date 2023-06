Ofrecen cambios de vuelo por cierre del aeropuerto de Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Debido a las protestas en Culiacán, Sinaloa, que han complicado el acceso al aeropuerto de esa ciudad, Aeroméxico ofrece una política de protección para pasajeros para cambiar vuelos, aplicable a boletos expedidos con placa 139, incluyendo código compartido AM emitidos antes del 14 de junio.

La política tiene vigencia del 14 al 18 de junio, para todos los viajes hacia/desde o a través de Culiacán, Sinaloa.

La aerolínea no cobrará cargo por cambio de fecha de vuelo ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada. También se condona el cargo por expedición de boleto.

El nuevo vuelo debe empezar no después del 18 de junio de 2023, de acuerdo con la línea aérea.

Aeroméxico informó que opera cuatro vuelos redondos diarios en Culiacán que implican el traslado de 800 a mil clientes.

En caso de que el pasajero lo solicite, se permite el cambio de ruta hacia/desde Los Mochis o Mazatlán, sin cargo ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma cabina pagada y las fechas estipuladas, y no aplica transportación de un aeropuerto a otro.

Se permite cambio de ruta distinta a Los Mochis y Mazatlán, pero en caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá pagar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.

Aeroméxico destacó que no tiene responsabilidad alguna para cubrir cualquier costo adicional que se presente como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, entre otros.



Campesinos bloquean accesos al aeropuerto de Culiacán

El aeropuerto de Culiacán permanecerá cerrado hasta las 23:00 horas de este miércoles 14 de junio ante la presencia de cientos de productores de maíz que bloquean los accesos a los andenes como medida de presión para que se les garantice las compras de sus cosechas a 7 mil pesos la tonelada.

Los arribos y salidas de vuelos comerciales se mantienen cancelados desde las tres de la tarde del martes pasado, ante la presencia de los hombres del campo que exigen se les garantice la comercialización de cuatro millones de toneladas de maíz a un precio de siete mil pesos.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que no le planteará al presidente de la República cambiar el esquema de comercialización del grano, en el que se contempla que Segalmex adquiera un millón de toneladas a un precio de 6 mil 965 pesos y el gobierno del Estado, compre 500 mil más para sacarlas del mercado.

Aclaró que está dispuesto a sentarse a dialogar con los productores para buscar juntos una vía de solución a sus demandas, bajo el compromiso que permitan el ingreso y la salida de los pasajeros del aeropuerto que tienen bloqueado.



Gobierno estatal comprará 500 mil toneladas de maíz a productores

El mandatario estatal recordó que tuvo que solicitar al Congreso del Estado la autorización para contratar un crédito por más de tres mil millones de pesos a corto plazo, para comprar las 500 mil toneladas, cuyo costo en intereses estima llegue a los 35 millones de pesos, durante el tiempo que permanezca en bodega el grano.

Recalcó que a través de Segalmex se habilitaron bodegas para recibir las cosechas de los productores que cultivan un máximo de 10 hectáreas, bajo el compromiso de liquidarlos su grano, los días martes y sábado de cada semana.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública reveló que la línea Aeroméxico, ofrece a sus clientes con boletos pagados, alternativas de viaje por los aeropuertos de la ciudad de los Mochis y Mazatlán, ante la situación que prevalece en la estación aérea de Culiacán.

Dio a conocer que las vialidades que conectan al aeropuerto de Culiacán están libres, dado que los productores del campo, se mantienen en la zona de ascenso y descenso de pasajeros que llegan a tomar sus vuelos.