Ofrecen "de todo contra el coronavirus" afuera del Hospital General

"¡Aquí sí hay, aquí sí hay!", grita un comerciante mientras señala su puesto de cubrebocas instalado frente al Hospital General de México; vende los tradicionales azules y de tela, algunos negros y otros con figuras.

También hay puestos en los que ofrecen gel antibacterial, botellas que van desde los 15, 20 y 30 pesos, así como toallas húmedas con cloro y los vendedores aseguran que tienen todo para combatir al coronavirus.



"Si pregunta en las farmacias de alrededor del hospital, ya no hay ni gel, ni cubrebocas de estos básicos y la gente los busca", aseguró Alberto.

Contó que sus clientes son variados, no solo personas que intentan ingresar al hospital, también pasantes de medicina y personal de intendencia o administrativo, además, destacó que los cubrebocas de tela se compran más para los niños.

"La clientela es variada, doctores, pasantes, señoras de limpieza y gente que viene de visita al hospital, cuando vienen niños es que me compran los de tela, por eso los traigo con figuras o personajes que les gustan", relató.

A un costado está el puesto de Blanca Flores, quien vende toallas húmedas y gel antibacterial. "Ya no me quedan muchas botellas, del diario vendo afuera de Centro Médico, del Infantil y aquí, cargo mis cosas y las voy ofreciendo, pero con el nuevo virus ya me quedé fija aquí, aunque sea unos días, lo que me dure mi mercancía, la gente busca mucho el gel", refirió.

Ante el desabasto de estos productos en las farmacias que rodean la zona de hospitales, Blanca le dice a sus clientes cómo preparar su propio gel antibacterial: "hay que echarle glicerina y alcohol, más alcohol y ya, ahí tienen su gel".