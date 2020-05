Ofrecen recompensa para encontrar ave en Tamaulipas

REYNOSA, Tamps.- "Moly" salió de su hogar en la colonia Luis Donaldo Colosio el pasado 17 de Mayo y hasta la fecha su familia no sabe de su paradero. La desesperación por no saber de ella orilló a su familia a crear una página de Facebook donde dieron a conocer este hecho y además, ofrecieron 2 mil pesos de recompensa a quien la devuelva sana y salva.

"Moly" tiene apenas dos meses de edad, es hija de "Cuquita" y "Avelino", los tres ejemplares de Agaporni Fisher, originarios de África. Maribel, su dueña, cuenta con tristeza que "Moly" es la primera cría de la pareja que tiene desde hace tres años y que desafortunadamente salió de su casa sin que se dieran cuenta, quizá, al quedarse una puerta abierta, por lo que decidieron crear la página y solicitar información.

"'Moly' nació con un problemita en sus patitas, la cuidé y alimenté para que pudiera caminar bien, es bastante el afecto y el cariño que le tenemos por eso estamos haciendo todo lo posible por encontrarla. Hemos recibido mensajes de personas que nos mandan fotos, pero son otras aves", refiere.

Cuando esta ave nació fue necesario que le adaptara un calcetín como cama, pues era el único lugar donde cabía y sentía calor. "Ella era muy frágil, era más pequeña que la palma de mi mano. Los papás no la estaban alimentando, así que nosotros lo hacíamos, se mantenía a nuestro lado y por eso el apego con ella. Ella necesita estar en un lugar plano para caminar y queremos que si alguien la tiene, sepa lo que deben hacer porque requiere de cuidados especiales". Indicó que se alimenta de una papilla para Agaporni que se puede adquirir en tiendas especializadas para mascotas.

"Apenas comenzaba a conocer las semillas, jugaba con ellas, no las comía. La papilla que le damos, le proporciona los nutrientes que ella necesita porque es muy pequeña. Lo ideal es que si alguien la ve o la tiene, nos la regrese porque en verdad que la extrañamos, de lo contrario, que le brinden los cuidados que necesita". Maribel comentó que quien tenga información de su mascota, puede ingresar a la página de Facebook, "Buscando a Moly", ya que por seguridad, no proporcionan números telefónicos, direcciones o los nombres completos de la familia.