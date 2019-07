Ofrecen recompensa para hallar a jóvenes secuestrados en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofrece una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien aporte información para localizar a Raúl Gómez Chávez de 20 años de edad y Cristian Gómez Chávez de 16 años, desaparecidos en Metepec desde el 4 de mayo.La FGJEM informó mediante un comunicado que también entregarán una recompensa a cambio de información útil que permita la captura de los probables responsables de su desaparición identificados como Saúl y Aldair, ambos de 19 años de edad.La recompensa será entregada hasta que se logre la efectiva localización y captura de las personas mencionadas.El 20 de junio, familiares de Raúl y Cristian denunciaron que la última vez que supieron sobre ellos fue el 4 de mayo de este año, cuando fueron a la feria de San Isidro en el municipio de Metepec, y pidieron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que los ayude a localizarlos.Karina Gómez, hermana de los dos jóvenes, narró que sus hermanos salieron a Metepec, pero por la noche recibieron una llamada telefónica de un secuestrador pidiendo el rescate a cambio de liberarlos."Nos dijo que revisáramos el WhatsApp y ahí había videos, fotografías, comprobamos que eran ellos. Pero hasta hoy no sabemos su paradero ni hubo otra comunicación con los secuestradores", explicó.Agregó que la madrugada del domingo 5 de mayo se trasladaron al estado de Querétaro donde supuestamente les entregarían a ambos chicos, pero nunca llegaron, por lo que al regresar después de las 24:00 horas acudieron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para establecer la denuncia.Sin embargo, al otro día, por la mañana se trasladaron a pagar el rescate e incluso entregaron un automóvil como parte del pago y, cumplieron la instrucción de ir hacia Querétaro, donde supuestamente recibirían a los jóvenes, pero no fue así y a la fecha no saben nada sobre ellos.