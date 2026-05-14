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Ofrecen recompensa por médico ligado a sueros

Por El Universal

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Ofrecen recompensa por médico ligado a sueros

Ciudad de México.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora activó una recompensa de 500 mil pesos para localizar a Jesús Maximiliano Verduzco Soto, médico investigado por la muerte de ocho personas tras el suministro de sueros vitaminados que presuntamente provocaron complicaciones fatales.

"Por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica", señaló la FGE a través de redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las víctimas habrían recibido tratamientos promovidos por el doctor como remedios para combatir la fatiga, el estrés, mejorar la piel e incluso aliviar la resaca.

Verduzco Soto se dio a la fuga luego de no presentarse a la audiencia de vinculación a proceso celebrada el pasado 6 de mayo, hecho que dejó sin efecto la suspensión judicial que previamente había obtenido para evitar su detención.

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Tras su ausencia, la Fiscalía de Sonora reactivó los operativos de búsqueda y analiza solicitar el apoyo de Interpol ante la posibilidad de que el médico haya salido del país.

Los primeros fallecimientos vinculados al caso fueron reportados en abril, entre ellos los de Jesús Héctor Almeida Flores, su hijo Sebastián Almeida Cáñez, Dinora Ontiveros y Catalina Figueroa, quienes recibieron el mismo tratamiento.

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