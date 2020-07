Ofrecieron 60 mil pesos de indemnización a la familia de Gabriela, la mujer asesinada en ataque a García Harfuch

La familia de Gabriela Gómez Cervantes, quien murió en el fuego cruzado durante el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, denunció que la Comisión de Atención a Víctimas capitalina les ofreció una indemnización de 60 mil pesos, además de una beca para la hija mayor de la joven.

En entrevista, Máximo Jiménez, tío de la víctima, indicó que el titular de la comisión, Armando Ocampo, hizo el planteamiento el martes, cuando acudió a Xonacatlán, donde viven las hermanas de Gabriela y quienes están al frente de la negociación, a la que deberán responder en un plazo de 15 días.

Sin embargo, calificó el monto como insuficiente pues, según el asesor jurídico de la familia, por el homicidio de la joven y la herida de Tania, quien recibió un balazo en la mano, deben acceder a una indemnización de 2 millones de pesos.

Por lo anterior, pidió que el interlocutor entre el Gobierno de la Ciudad y los familiares de Gabriela sea una autoridad representativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, o que ella misma los reciba para escuchar su solicitud, pues explicó que era la fallecida quien se hacía cargo de la mayor parte de los ingresos en su hogar.

"El representante propuso que la beca escolar sea para la menor de nueve años, que cursa primaria, pero no nos dijo nada sobre la otra hija de tres años, o al menos no entendimos que la incluyera", detalló.

Aclaró que Rosa, una de las hermanas de la víctima, es quien se hace cargo de las negociaciones, pues así lo decidieron en la familia, además de que José García, esposo de la mujer fallecida, está enfermo y no puede hablar.