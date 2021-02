"Ojalá que se vaya esa enfermedad", dice primer adulto mayor en recibir vacuna Covid en Edomex

"Ojalá que se vaya esa enfermedad", afirmó Isaías Barrera,de 73 años, quien orgulloso soltó una carcajada al ser el primero en recibir la vacuna contra el Covid-19 en la comunidad otomí de San Pedro Arriba, donde cientos de adultos mayores llegaron para recibir el anti virus.

"Llegamos a las 7 de la mañana con 12 minutos y fuimos los primeros en la fila y en recibir la vacuna", afirmó Isaías junto con su esposa Julia Bartolo Columba quienes viven en la comunidad de Santana, en la zona aledaña al Centro Ceremonial Otomí.

La mayoría de los adultos mayores que son vacunados hoy en Temoaya contra el Covid-19, son otomíes que hablan poco el español, pero que vieron enfermar y morir a algunos de sus vecinos y familiares de Covid-19.

Nietos e hijos ayudaron a adultos mayores a registrarse para vacunación

"Venimos porque queremos estar bien. Mis familiares se enfermaron y uno falleció. Ni modo, no quisiéramos pasar por esto, fue tan rápido, que no pudimos hacer nada", afirmaron los hijos de Jacobo Bermúdez 69 años quien llegó con su esposa María Cristina Raymundo Victoria 66 años, quienes recibieron hoy los folios de vacunación.

En San Pedro Arriba, prácticamente no hay internet, por lo que el registro de los adultos mayores se realizó prácticamente de forma personal el fin de semana del 13 y 14 de febrero.

Los nietos e hijos de los abuelos, fueron los más interesados en registrar a sus mayores, quienes hoy llegaron caminando apoyados en bastones, con sombreros de paja y abrigados con chamarras de lana, rebozos y quexquemetl.

En el Estado de México este 15 de febrero inició la aplicación de 102 mil 760 dosis de vacunas contra el Covid-19, de Oxford AstraZeneca, especialmente en comunidades indígenas y alejadas de 24 municipios mexiquenses, Amanalco, Almoloya de Alquisiras, Atlautla, Atlacomulco, Acambay, Aculco, Axapusco, Apaxco, Chapa de Mota, Coatepec de Harinas, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan del Oro, El Oro, Temascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Ocuilan, Otzoloapan, Tlatlaya, Texcalyacac, San Felipe del Progreso y Santo Tomás de los Plátanos.