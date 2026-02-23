logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ola de violencia irá en aumento

Se espera lucha encarnizada por el poder entre crimen organizado

Por El Universal

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Ola de violencia irá en aumento

Ciudad de México.- El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivará en una ola de violencia en varios estados del país y en una lucha encarnizada por el poder entre los grupos del crimen organizado.

Así lo advirtieron expertos en materia de seguridad, quienes reconocieron el trabajo de inteligencia del gabinete federal y señalaron que este golpe es una muestra más de que en México se terminó con la política de "abrazos, no balazos".

Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, explicó que cuando una organización criminal de gran tamaño pierde a su líder principal, "siempre se genera una ola de violencia inmediata".

"Lo que sí es un hecho es que vamos a ver en los siguientes días un incremento en la violencia en dos frentes; primero, en aquellas zonas del país en donde el Cártel Jalisco tiene una mayor fuerza, es decir, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, pero también en aquellas en donde hay una mayor competencia con otras organizaciones, porque ante la muerte de ´El Mencho´, sus competidores aprovecharán para tratar de arrebatarle territorios", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para Sánchez Valdés, si bien el abatimiento de "El Mencho" es un duro golpe al CJNG, falta mucho para alcanzar un debilitamiento real de dicha organización criminal.

¿Quiénes son 

los herederos 

del imperio del CJNG?

Tras la muerte de "El Mencho" y el vacío de poder, la mirada de las agencias de inteligencia se posa sobre la estructura familiar de Oseguera. 

De acuerdo con los registros de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el núcleo central está compuesto por su esposa y tres hijos identificados, quienes han ocupado roles estratégicos en el blanqueo de activos y la logística:

- Rosalinda González Valencia (Esposa): Conocida como "La jefa". Se le señala como la principal administradora de los recursos económicos del grupo.

- Rubén Oseguera González (Hijo): Apodado "El Menchito". Antes de su extradición a Washington en 2020, era considerado el segundo al mando. 

- Jessica Johanna Oseguera González (Hija): Conocida como "La Negra". Detenida en Estados Unidos en 2020. Su rol se centraba en el manejo de empresas fachada (como Mizu Sushi Lounge y Onze Black) para lavar dinero del cartel.

- Laisha Michelle Oseguera González (Hija): Es la hija menor. Las autoridades federales la vinculan operativamente tras la desaparición de elementos de la Secretaría de Marina en el año 2021.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    El Mencho tenía hospital privado en comunidad de Jalisco
    El Mencho tenía hospital privado en comunidad de Jalisco

    El Mencho tenía hospital privado en comunidad de Jalisco

    SLP

    El Universal

    El centro de salud está ubicado a menos de 50 km de Villa Purificación, bastión del CJNG.

    El Mencho bajo seguimiento operativo federal por más de 10 años
    El Mencho bajo seguimiento operativo federal por más de 10 años

    El Mencho bajo seguimiento operativo federal por más de 10 años

    SLP

    El Universal

    Durante más de una década, fuerzas federales vigilaron a Nemesio Oseguera Cervantes en varios estados.

    Conago reconoce operativo Sedena tras abatimiento de
    Conago reconoce operativo Sedena tras abatimiento de

    Conago reconoce operativo Sedena tras abatimiento de

    SLP

    El Universal

    Mandatarios estatales refrendaron apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la estrategia nacional.

    Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco
    Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco

    Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco

    SLP

    EFE

    El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes desató violencia que afectó vuelos en Puerto Vallarta, mientras Guadalajara mantiene operaciones normales.