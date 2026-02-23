Ola de violencia irá en aumento

Ciudad de México.- El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivará en una ola de violencia en varios estados del país y en una lucha encarnizada por el poder entre los grupos del crimen organizado.

Así lo advirtieron expertos en materia de seguridad, quienes reconocieron el trabajo de inteligencia del gabinete federal y señalaron que este golpe es una muestra más de que en México se terminó con la política de "abrazos, no balazos".

Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, explicó que cuando una organización criminal de gran tamaño pierde a su líder principal, "siempre se genera una ola de violencia inmediata".

"Lo que sí es un hecho es que vamos a ver en los siguientes días un incremento en la violencia en dos frentes; primero, en aquellas zonas del país en donde el Cártel Jalisco tiene una mayor fuerza, es decir, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, pero también en aquellas en donde hay una mayor competencia con otras organizaciones, porque ante la muerte de ´El Mencho´, sus competidores aprovecharán para tratar de arrebatarle territorios", explicó.

Para Sánchez Valdés, si bien el abatimiento de "El Mencho" es un duro golpe al CJNG, falta mucho para alcanzar un debilitamiento real de dicha organización criminal.

¿Quiénes son

los herederos

del imperio del CJNG?

Tras la muerte de "El Mencho" y el vacío de poder, la mirada de las agencias de inteligencia se posa sobre la estructura familiar de Oseguera.

De acuerdo con los registros de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el núcleo central está compuesto por su esposa y tres hijos identificados, quienes han ocupado roles estratégicos en el blanqueo de activos y la logística:

- Rosalinda González Valencia (Esposa): Conocida como "La jefa". Se le señala como la principal administradora de los recursos económicos del grupo.

- Rubén Oseguera González (Hijo): Apodado "El Menchito". Antes de su extradición a Washington en 2020, era considerado el segundo al mando.

- Jessica Johanna Oseguera González (Hija): Conocida como "La Negra". Detenida en Estados Unidos en 2020. Su rol se centraba en el manejo de empresas fachada (como Mizu Sushi Lounge y Onze Black) para lavar dinero del cartel.

- Laisha Michelle Oseguera González (Hija): Es la hija menor. Las autoridades federales la vinculan operativamente tras la desaparición de elementos de la Secretaría de Marina en el año 2021.