Olga Sánchez Cordero entrega Primer Informe de Gobierno

El presidente de la República no hará uso de la iniciativa preferente, así lo afirmó la Secretaria de Gobernación (Segob) al entregar el primer informe de gobierno.

En un discurso ante legisladores presentes en el Salón de Protocolo de la Cámara de Diputados, la funcionaria destacó este punto al igual que les informó que cualquier secretario o funcionario público federal estará a su disposición para acudir a aclarar cualquier punto o para una comparecencia.

Sánchez Cordero, aseveró que no se habría logrado ningún avance de no conseguir la unidad en las diferentes fuerzas políticas que integran el congreso y les deseó éxito en este periodo de sesiones.