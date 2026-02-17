Olimpia critica la violencia digital

Ciudad de México.- Desde hace más de 10 años Olimpia Coral Melo se ha dedicado a prevenir y erradicar la violencia digital en México. Su lucha logró que en 2021 se aprobaran una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal para sancionar este delito.

Pese a los avances, la activista considera que existen retos para visibilizar la violencia digital y cambiar el sistema patriarcal que consume y explota cuerpos a diestra y siniestra.

Asimismo, afirma que "la violencia digital también es un problema económico donde la mercancía son las mujeres y sus cuerpos: tan sólo en los primeros días de 2026 la inteligencia artificial (IA) Grok creó millones de imágenes sexuales de niñas y mujeres".

Por casos como estos, Coral Melo lamenta que las plataformas digitales se enriquecen a costa de la intimidad de las mujeres. Explica que de nada sirve que la Ley Olimpia haya servido como un modelo para hacer una ley interamericana por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), si en otros países no hay legislaciones parecidas, aun cuando los servidores y redes operan en todo el mundo.

Además de hacer la diferencia en el entorno virtual y aspirar a que empresas como Google eliminen todas las imágenes de los mercados de explotación sexual que existen, Olimpia Coral sueña con tener un refugio de animales y seguir en el activismo que inició cuando sobrevivió a la violencia digital a sus 18 años.