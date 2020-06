Omar Fayad denuncia a 2 alcaldes hidalguenses por supuestos nexos con la delincuencia

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses denunció públicamente durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presunto contubernio de dos presidentes municipales con el crimen organizado, además de identificar a los principales integrantes de la delincuencia.

El mandatario señaló que los alcaldes panistas de Ixmiquilpan y de Zimapan, Pascual Charrez y Erick Marte, según las investigaciones de inteligencia se encuentran inmiscuidos con el grupo delictivo los Hades. El primero de ellos presuntamente forma parte de estos, mientras que el alcalde de Zimapan les brinda protección.

De igual manera se informó que el ex diputado federal Cipriano Charrez se encuentra preso en el penal de Pachuca, al ser responsable de la muerte de un joven durante un accidente protagonizado por el entonces legislador.

También dio a conocer que se tienen identificados a los principales generadores de violencia en esta entidad, en el caso de Pachuca se tiene a Jesús A, señalado como comandante Jos, quien se dedica al tráfico de drogas en Huejutla y en Pachuca, Heriberto C, inmiscuido en asalto y robo de combustible, así también Oscar P, vinculado al "huachicoleo".

Otro de los objetivos identificados por Omar Fayad es José "L", quien actúa en los municipios de Mixquiahuala, Actopan y Tetepango donde se dedica al robo de combustible. Héctor H en el municipio de Pachuca quien trafica con droga.

El gobernador también señaló a Héctor "C" y a Gabriel "R", lo mismo que a Emilio "C" quienes también se encuentran relacionados con actividades delictivas.