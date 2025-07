Omar García Harfuch confirma: Ovidio Guzmán sigue bajo custodia en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que Ovidio Guzmán López "El Ratón" no está libre y sigue en prisión en Estados Unidos, además que "no hay indicios de que vaya a salir pronto".

"Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo tratado de extradición", dijo García Harfuch en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 22 de julio en Palacio Nacional.

También mencionó que Guzmán López tiene orden de aprehensión en México: "No sería repatriación, tendríamos que solicitar nosotros ahora una extradición y depende; para que pueda ser juzgado aquí".

Mencionó que primero se tiene que esperar a cómo culmina el proceso en Estados Unidos. "No está libre, está detenido, el acuerdo en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio. Él está detenido, si bien ha tomado un criterio de oportunidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quiere decir que esté libre o que haya indicios que vaya a salir libre pronto, al momento no lo tenemos", detalló.

Cuestionado sobre si podría solicitarse su extradición, García Harfuch enfatizó que él ya se fue a Estados Unidos para enfrentar los cargos y tiene que culminar ese proceso.

Desconoció García Harfuch si "El Ratón" está en una prisión de menor seguridad, después de que en días pasados desapareció del registro del Buró Federal de Prisiones y no se encontraba en la cárcel metropolitana de Chicago, donde estaba detenido tras declararse culpable de los delitos de narcotráfico que se le imputan.

"Lo que sí tenemos confirmado hasta el día de ayer es que está bajo custodia, que está en prisión y que continúa detenido", insistió el titular de la SSPC.

Recordó el secretario de Seguridad que el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue capturado en un operativo "100% por autoridades mexicanas, específicamente del Ejército mexicano, donde perdieron 10 elementos de Fuerzas Especiales".