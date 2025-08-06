Omar García Harfuch suma a José Luis Rodríguez Díaz de León a su equipo
José Luis Rodríguez Díaz de León agradece la confianza de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch al sumarse a la transformación por la paz y la justicia
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que desde el 1 de agosto, José Luis Rodríguez Díaz de León se integró a la dependencia como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.
Por medio de su cuenta de X, el secretario de Seguridad dijo que con la llegada de este funcionario y el trabajo en conjunto, se fortalecen las estrategias de Prevención del delito, Seguridad y Protección Civil, esto, con el fin de alcanzar una paz duradera.
Por su parte, José Luis Rodríguez posteó sus redes que asume esta nueva responsabilidad con entusiasmo y compromiso. También aseguró que está "convencido de que la seguridad se construye desde las causas, la prevención y el trabajo con las comunidades".
Además, agradeció "la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario Harfuch para sumarme a esta etapa de transformación en favor de la paz, la justicia y los derechos. Gracias a todas y todos quienes me han acompañado en este camino. Seguimos construyendo".
