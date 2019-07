"Onerosos, contratos de internet con Peña"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisan los contratos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tenía con diversas empresas para proveer internet gratuito a través del programa México Conectado, que desarrolló la administración de Enrique Peña Nieto.

El Universal informó este lunes que 47% de los 101 mil sitios públicos que recibían el servicio dejaron de hacerlo. Entre los espacios beneficiados por el proyecto están escuelas, universidades, hospitales, parques y oficinas de gobierno.

Andrés Manuel López Obrador pidió aguantar y resistir la medida. Comentó que hay algunos casos en que los contratos vencieron, por lo que también están en el proceso de renovación, pero hay otros en los que se pretenden mantener los privilegios "y ya no se puede".

Asimismo, el presidente López Obrador aseguró que nadie se va a quedar sin comunicación y cuestionó el origen de la preocupación. "¿Dónde está la preocupación? Les informo, 75% del territorio nacional no tiene internet, ¿por qué no se ha reclamado eso? ¿Por qué no se ha dicho nada que no hay internet ni siquiera en las cabeceras municipales, ni celular?".